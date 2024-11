CAN 2025: le Maroc sort du silence après les rumeurs

Photo Pixabay

La Coupe d’Afrique des Nations représente la plus prestigieuse compétition continentale de football en Afrique. Créée en 1957, elle rassemble les meilleures équipes nationales du continent dans un tournoi qui suscite une ferveur populaire exceptionnelle. Cette compétition a révélé au monde de nombreux talents africains et constitue un événement majeur tant sur le plan sportif que culturel, attirant des millions de téléspectateurs et mobilisant d’importantes ressources logistiques et financières.

Le Maroc maintient le cap malgré les interrogations

Face aux rumeurs persistantes concernant de potentiels retards dans la préparation de la CAN 2025, les autorités marocaines ont décidé de clarifier la situation. Le royaume affirme que les travaux de modernisation des infrastructures suivent leur cours normal, balayant ainsi les spéculations sur un éventuel retrait de l’organisation. Le plan d’action comprend la rénovation de six stades, l’aménagement de 24 terrains d’entraînement et la construction d’infrastructures hôtelières modernes répondant aux standards internationaux.

Une préparation sous haute surveillance

La Confédération Africaine de Football ne cache pas sa vigilance quant au respect des délais. Une réunion cruciale est programmée en février 2025 pour évaluer l’avancement des préparatifs. Cette attention particulière de la CAF alimente les discussions sur la possibilité d’un plan B, avec l’Algérie régulièrement citée comme alternative potentielle grâce à ses installations existantes. Toutefois, les responsables marocains assurent que les travaux majeurs touchent à leur fin, ne laissant que des ajustements mineurs à effectuer comme l’entretien des pelouses.

Une vitrine pour les ambitions internationales

La détermination du Maroc à organiser une CAN exemplaire dépasse le cadre strictement continental. Cette organisation revêt une importance stratégique pour le royaume, qui y voit une occasion de démontrer ses capacités organisationnelles avant la Coupe du Monde 2030, pour laquelle il candidate aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Le pays a choisi de dépasser les exigences minimales requises par la CAF en investissant massivement dans la modernisation de ses infrastructures sportives, prouvant ainsi sa volonté de marquer les esprits et de renforcer sa position sur l’échiquier du football mondial.

Cette ambition marocaine témoigne d’une stratégie nationale visant à transformer le pays en destination privilégiée pour les grands événements sportifs internationaux. Les autorités cherchent ainsi à capitaliser sur l’expérience acquise lors de précédentes organisations réussies, comme la Coupe du Monde des Clubs, pour consolider la réputation du royaume en matière d’organisation d’événements sportifs majeurs.