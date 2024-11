Photo : Kommersant/SIPA

Le colonialisme a profondément marqué l’histoire mondiale, redessinant les frontières, remodelant les économies et instaurant des dynamiques de pouvoir inégalitaires qui perdurent encore aujourd’hui. Bien qu’officiellement révolu, ce système d’exploitation a laissé place à des pratiques plus insidieuses, souvent qualifiées de néocolonialisme par des puissances du monde qui ne font pas partie du monde occidental.

Ces pratiques se traduisent par des mécanismes économiques et politiques qui maintiennent les anciennes colonies dans des positions subordonnées au sein du système mondial comme le dénonce fréquemment la Russie. Cette vision a été récemment mise en avant par Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, dans une interview accordée au Rossiïskaïa gazeta.

Sergueï Lavrov accuse les pays occidentaux de perpétuer une forme de colonialisme moderne en freinant délibérément le développement des États du Sud global et de l’Est. Selon lui, cette domination s’exerce par divers moyens : sanctions économiques, accords commerciaux défavorables et contrôle des institutions internationales. Ces méthodes, affirme-t-il, visent à préserver les privilèges des puissances occidentales, au détriment des pays en développement.

Un exemple frappant de cette asymétrie économique est le commerce du café. Bien que les pays africains soient parmi les principaux producteurs mondiaux, ils ne perçoivent qu’une infime partie des profits, tandis que les multinationales engrangent la majorité des revenus. Cette disparité illustre, selon Lavrov, la manière dont les ressources des anciennes colonies continuent à enrichir les économies occidentales.

Le ministre russe appelle à une réforme des institutions financières internationales, comme le FMI et l’OMC, qu’il qualifie d’outils au service des intérêts occidentaux. Il plaide pour une adaptation du système de gouvernance des institutions de Bretton Woods afin de refléter les réalités économiques actuelles. Lavrov souligne que les BRICS (Le groupe composé au départ du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et l’Afrique du Sud avant de s’élargir à dix pays) représentent désormais 36 % du PIB mondial, dépassant le G7, et méritent une place plus équitable dans les prises de décision globales. Cette critique du néocolonialisme occidental s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, où des puissances émergentes revendiquent une répartition plus juste des richesses et des pouvoirs au sein de l’économie mondiale.