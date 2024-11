Maghreb : Cette compagnie aérienne du golfe cible 2 pays

Photo Unsplash

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis, Etihad Airways, a dévoilé son ambition d’étendre ses activités dans la région du Maghreb en 2025. Parmi les 10 nouvelles destinations prévues, Alger et Tunis figurent en bonne place, avec des lignes qui renforceront les liens entre Abu Dhabi et ces deux capitales nord-africaines.

Dès le 7 novembre 2025, Etihad proposera quatre vols hebdomadaires vers Alger, tandis que les connexions avec Tunis débuteront le 3 novembre 2025 avec trois liaisons par semaine. Ces nouvelles lignes visent non seulement à diversifier les options de voyage pour les passagers, mais aussi à dynamiser des secteurs stratégiques tels que le tourisme, les affaires et les loisirs.

Cette expansion d’Etihad Airways place la compagnie en concurrence directe avec des acteurs régionaux comme Saudia et Qatar Airways, déjà présents sur ces marchés. Cependant, en misant sur son service haut de gamme et sur sa base stratégique à Abu Dhabi, Etihad cherche à attirer un flux important de voyageurs maghrébins vers les Émirats, tout en positionnant Abu Dhabi comme une plaque tournante du tourisme international.

Dans un communiqué, Etihad a souligné que cette initiative est en parfaite adéquation avec les efforts d’Abu Dhabi pour attirer des voyageurs internationaux. L’objectif est de faire de la capitale des Émirats un centre incontournable pour le tourisme de loisirs, d’affaires et culturel. « Ces nouvelles lignes renforceront la compétitivité du marché tout en attirant des milliers de nouveaux visiteurs vers Abu Dhabi », a déclaré un porte-parole de la compagnie.

Au-delà des avantages économiques immédiats, cette expansion contribue également à resserrer les liens entre le Golfe et le Maghreb. La desserte d’Alger et de Tunis reflète l’importance croissante du Maghreb dans les échanges économiques et culturels avec le Moyen-Orient. Les voyageurs pourront ainsi bénéficier d’un accès simplifié aux Émirats, mais aussi à d’autres destinations internationales via le réseau étendu d’Etihad.

Avec cette stratégie, Etihad Airways réaffirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur de l’aviation en Afrique du Nord, tout en poursuivant son développement à l’échelle mondiale. Cette expansion annonce une nouvelle ère de connectivité et d’opportunités pour les voyageurs des deux régions.