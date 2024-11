Comment Elon Musk a inspiré la France dans ce domaine 

Photo Unsplash

Elon Muk aurait-il du souci à se faire ? En effet, la France s’apprête à “copier” ce que SpaceX propose actuellement. Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) travaille actuellement sur des fusées qui pourraient être réutilisables. Une technologie qui pourrait relancer l’Europe dans la course à l’espace.

Travaillant au compte des ministères de l’Économie et des Finances, de celui des Armées ou encore de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNES semble vouloir proposer une technologie alternative à celle proposée par SpaceX. Un prototype de fusée réutilisable serait ainsi en train d’être développé, qui viendrait ainsi s’imposer comme concurrent direct au géant américain.

Elon Musk et SpaceX, copiés ?

Pour rappel, c’est en 2016 qu’Elon Musk et SpaceX ont réussi leur tout premier test, démontrant déjà à l’époque qu’il était possible de réutiliser une fusée (la Falcon 9, en l’occurrence). De quoi considérablement réduire les frais associés à la conquête spatiale, celle-ci coûtant chaque année des dizaines de milliards de dollars aux contribuables américains.

Côté français, les premiers tests ont été menés en 2019. L’idée était surtout de s’assurer que le système de guidage de la fusée test fonctionnait correctement. Le projet FROG-T a été couronné de succès avec un premier vol permettant à la fusée en question de voler jusqu’à une trentaine de mètres. Le projet FROG-H, qui s’apprête à voir le jour, est la version revisitée et optimisée du projet FROG-T.

L’Europe, de retour dans la course ?

La fusée, grande de 3.5 mètres, sera propulsée par un moteur-fusée motopropulseur. Les tests de cette fusée devraient débuter dès 2025. Le moteur utilisé se basera, avec le plus de précisions possible, sur les conditions de vol les plus proches des missions à venir pour une fusée réutilisable. Il reste encore énormément de travail, mais les choses semblent évoluer rapidement pour l’industrie spatiale franco-européenne.