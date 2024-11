Décès d’un jeune à Parakou au Bénin: polémique sur les réseaux sociaux

Photo : Image Bing

Le corps sans vie d’un jeune-homme a été retrouvé au bord de la voie dans un quartier de la ville de Parakou dans la nuit de ce jeudi 19 novembre. Selon le site d’information La Dépêche, les circonstances entourant la mort d’un jeune nommé Fayçal, puisque c’est de lui qu’il s’agit, sont « aussi troublantes que tragiques ». Plusieurs voix réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Selon nos recoupements d’informations, dans la nuit du 19 novembre, le jeune Fayçal aurait été interpellé par la police pour un contrôle de routine avant d’être embarqué par la suite. Personne ne sait ce qui s’est passé par la suite, mais son corps sans vie a été découvert dans un quartier éloigné plusieurs heures plus tard.

« Dans la nuit du lundi 19 novembre 2024, Fayçal a été arrêté par les forces de l’ordre, accompagné d’un conducteur de moto-taxi (« zem »). Selon des témoins, les policiers lui ont demandé de déverrouiller son téléphone, une pratique qui semble se répéter ces derniers temps. Lorsque Fayçal a refusé, des violences physiques auraient éclatées. Le conducteur de la moto-taxi a pris la fuite, et Fayçal a été emmené par les policiers dans des conditions qui soulèvent de graves questions. Le 20 novembre, Fayçal a été retrouvé sans vie dans un quartier éloigné du lieu de son arrestation. Des témoins ont observé son interpellation et son embarquement, et des témoignages circulent sur les réseaux sociaux, appelant à la justice pour lui. Il est impératif que les autorités mènent une enquête impartiale et transparente afin d’établir les circonstances exactes de sa mort et garantir que justice soit rendue », lit – on sur la page Facebook de Azonhatin Sègnon Junior, Comlan Hugues Sossoukpè et plusieurs autres internautes.

Toutes les publications réclament justice pour le jeune-homme et invitent les autorités judiciaires à ouvrir une enquête pour élucider les circonstances de son décès. Ceci rappelle le tragique souvenir de Martin Hounga, un jeune – home mort dans l’arrondissement de Hêvié, commune d’Abomey-Calavi et pour lequel la police républicaine avait été indexée. Face aux accusations contre cette même police dans ce qu’on peut appeler affaire Fayçal, la réponse des autorités est attendue.