Dessalement au Maghreb: une douzième station installée dans ce pays

Une usine de dessalement (DR)

Le dessalement d’eau de mer représente une solution technologique majeure pour les régions côtières confrontées à la rareté de l’eau potable. Cette technique, qui consiste à éliminer le sel de l’eau marine pour la rendre consommable, permet d’approvisionner des zones isolées où l’acheminement d’eau douce conventionnelle s’avère complexe voire impossible. Les stations de dessalement utilisent généralement le procédé d’osmose inverse, transformant l’eau salée en ressource vitale pour les populations locales, notamment dans les régions arides où les précipitations sont rares et les nappes phréatiques limitées.

Une nouvelle infrastructure au service du village d’Amgrew

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) renforce son réseau avec une nouvelle station de dessalement à Amgrew, dans la province de Tarfaya. Cette installation, fruit d’un investissement de 26,1 millions de dirhams, affiche une capacité de production quotidienne de 432 mètres cubes d’eau potable. Le projet comprend également un système complet de captage et de stockage, avec un forage capable de pomper plus de 1000 mètres cubes d’eau de mer par jour et un réservoir surélevé de 250 mètres cubes pour l’eau traitée.

Un déploiement stratégique dans les provinces du Sud

Cette douzième station de l’ONEE marque une étape significative dans la stratégie de développement hydraulique du pays. Particulièrement active dans les provinces du Sud, où elle compte désormais dix installations, l’ONEE démontre sa volonté d’assurer l’autonomie en eau des communautés côtières. Le village de pêche d’Amgrew bénéficie ainsi d’infrastructures modernes, incluant un poste de transformation électrique MT/BT de 250 KVA et une conduite de rejet s’étendant sur 700 mètres.

Des retombées socio-économiques majeures

L’installation d’Amgrew illustre l’impact transformateur des technologies de dessalement sur les communautés littorales. Au-delà de la simple fourniture d’eau potable, cette infrastructure favorise l’essor économique local en soutenant l’activité de pêche, secteur vital pour la région. Le projet, cofinancé par l’ONEE et le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, constitue un levier de développement territorial, améliorant significativement les conditions de vie des habitants tout en créant un environnement propice aux activités économiques locales.