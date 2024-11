Éliminatoires CAN 2025 : 2 pays du Maghreb dans le top 3 de ce classement

Photo de jason charters - Unsplash

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, véritable prélude à la plus grande fête du football continental, ont livré leur verdict. Avec 24 équipes désormais qualifiées, les projecteurs se tournent aussi vers les performances individuelles marquantes de cette phase. Dans ce contexte, le Maroc et l’Algérie se sont particulièrement illustrés grâce à deux joueurs de renom : Brahim Diaz et Amine Gouiri.

Le milieu offensif marocain Brahim Diaz, évoluant au Real Madrid, a démontré une efficacité redoutable tout au long des éliminatoires. Avec 7 buts à son actif, il a fini meilleur buteur de cette campagne. Sa créativité, combinée à un sens aigu du placement, a permis au Maroc de briller de mille feux.

Diaz, qui a également impressionné en club cette saison, semble prêt à devenir un atout majeur pour le Maroc lors de la phase finale. Ses performances confirment l’évolution du football marocain, récemment mis en lumière par la quatrième place historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022.

De son côté, l’Algérien Amine Gouiri a inscrit 4 buts, se hissant à la troisième place du classement des meilleurs buteurs. En pleine ascension avec sa sélection, l’attaquant de Rennes a été un acteur clé des éliminatoires, aidant les Fennecs à valider leur ticket pour la CAN avec autorité.

Gouiri, évoluant dans l’un des meilleurs championnats européens, démontre une régularité et une maturité de jeu qui augurent d’une contribution importante pour les ambitions de l’Algérie en 2025. Il rejoint ainsi une génération de joueurs talentueux déterminés à ramener le trophée continental à Alger.

Entre ces deux stars maghrébines, le Guinéen Serhou Guirassy s’est intercalé avec 6 buts. L’attaquant du Borussia Dortmund a été l’un des artisans majeurs du Sily National. Malheureusement, cela n’a pas suffi à qualifier la Guinée Conakry. Son impressionnant ratio de buts témoigne de la compétitivité des joueurs africains évoluant en Europe.

Avec deux de ses représentants parmi les meilleurs buteurs, le Maghreb confirme son poids sur la scène continentale. Ces performances ne se limitent pas aux joueurs. Les infrastructures sportives modernes et les investissements constants dans la formation témoignent du dynamisme du football dans cette région.

Alors que la CAN 2025 approche, le Maroc et l’Algérie espèrent capitaliser sur cet élan. Pour les fans, ces éliminatoires offrent déjà un avant-goût des duels palpitants qui se profilent, avec des stars comme Diaz et Gouiri prêtes à écrire une nouvelle page glorieuse de l’histoire du football africain.