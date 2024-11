Elon Musk étend son combat contre un rival et un géant de la tech

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Elon Musk n’en a visiblement pas terminé, ni avec Microsoft, ni avec OpenAI. En effet, le milliardaire Américain, mène une action judiciaire à l’encontre de la maison-mère de ChatGPT. Pour rappel, il a lui-même co-fondé l’entreprise en 2015 avant d’en claquer la porte trois ans plus tard.

Soucieux d’en découdre avec OpenAI, Elon Musk estime que le soutien financier extrêmement important de Microsoft est la raison pour laquelle OpenAI s’en sort si bien. L’entreprise, valorisée à 175 milliards de dollars, dispose en effet d’un catalogue particulièrement bien fourni, avec des produits comme ChatGPT, GPT Search ou encore Canvas (pour le code) et Dall-E.

Publicité

Musk s’en prend à Microsoft

Pour le patron de Tesla, X, SpaceX ou encore Neuralink, si OpenAI affiche un tel taux de réussite, c’est notamment parce que l’entreprise dispose de moyens illimités lui permettant de recruter à tour de bras. En somme, Elon Musk semble estimer qu’OpenAI empêche la concurrence d’évoluer. Dans sa plainte, Elon Musk accuse ainsi l’entreprise américain de proposer des “offres somptueuses”.

Résultat, le groupe en serait à 1.5 milliard de dollars de dépense en personnel, pour seulement 1.500 employés. Résultat, plus personne ne souhaite travailler avec d’autres acteurs, les rémunérations étant bien trop élevées ailleurs. Un soutien financier qui, pour Elon Musk, suppose de facto qu’il y a eu fusion entre les deux entités. C’est pourquoi sa plainte s’étend désormais à Microsoft.

OpenAI et Microsoft, même entreprise ?

Pour donner plus de corps à sa plainte, Elon Musk rappelle qu’OpenAI dispose d’une part de marché d’environ 70%. Enfin, celui-ci, article de presse à l’appui, ajoute qu’OpenAI interdit ses financiers et participants aux levées de fonds, de travailler avec la concurrence, voire de participer à des levées, qu’il s’agisse de pré-seed ou de Série A, B ou C. Un monopole aux yeux de Musk ou une tentative de contrôler le marché.