Elon Musk: voici le poste qu’il va occuper sous Trump

Trump sait où Elon Musk travaillera au cours des prochains mois, des prochaines années. En effet, le chef de l’État nouvellement élu, qui prendra ses fonctions à partir du mois de janvier prochain, a confirmé que le patron de SpaceX, Tesla ou encore X et Neuralink allait prendre la tête d’un ministère.

Ce ministère, c’est celui de “L’efficacité gouvernementale”. En effet, avec Vivek Ramaswamy, ce dernier sera chargé d’optimiser l’efficacité de l’exécutif en faisant la chasse aux dépenses inutiles, aux régulations excessives ainsi qu’à la bureaucratie gouvernementale (l’État profond, comme il est appelé aux États-Unis) qui pour beaucoup, empêchent le pays de fonctionner correctement.

L’objectif final ? Restructurer les agences fédérales de façon à ce que le système américain soit secoué par de véritables ondes de choc. Selon les analystes, les trois hommes pourraient aller jusqu’à couper et récupérer plus de 2.000 milliards de dollars dans les dépenses du gouvernement, lui qui en compte entre 6.500 et 7.000 à l’année. Cela représenterait donc quasiment un tiers !

Donald Trump a donné jusqu’au 4 juillet 2026 (date des 250 ans de la Déclaration d’indépendance) pour que les deux hommes se mettent d’accord et parviennent à réaliser d’importantes coupes dans le budget américain. Reste toutefois à savoir si Elon Musk et Vivek Ramaswamy, qui n’ont jamais vraiment travaillé ensemble, parviendront à atteindre leurs objectifs.

Une nomination attendue. En effet, Elon Musk a fortement investi pour permettre à Donald Trump d’accéder à nouveau au pouvoir. Ce dernier a dépensé plus de 100 millions de dollars à travers la communication et des loteries pour favoriser la ré-élection du chef de l’État. Trump, quant à lui, a plusieurs fois confirmé qu’il ne nommerait que de fidèles soutiens dans son gouvernement.