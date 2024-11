Énergie au Maghreb : vers la finalisation d’un projet de gazoduc

Photo : Coastal GasLink

Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, baptisé « Gazoduc Afrique Atlantique, » marque une étape importante pour les ambitions énergétiques du Maroc et du Nigeria, ainsi que pour l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Ce pipeline, qui s’étendra sur plus de 6 500 kilomètres, vise à relier les réserves gazières du Nigeria aux infrastructures énergétiques du Maroc, tout en offrant une route d’exportation vers l’Europe. Lors d’une réunion tenue le 2 novembre avec les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les parties prenantes ont révélé des progrès significatifs vers la finalisation de ce méga-projet énergétique.

Au cours de la rencontre, les autorités ont annoncé la fin de la phase 2 des études préliminaires de définition technique, économique et opérationnelle. Ces études, essentielles pour garantir la faisabilité et la sécurité du gazoduc, ont préparé le terrain pour les prochaines étapes de conception détaillée et de construction. Les aspects techniques sont complétés par des évaluations environnementales et sociales en cours, essentielles pour minimiser l’impact du projet sur les populations locales et les écosystèmes traversés.

L’acquisition des terres nécessaires au tracé du pipeline avance également, illustrant l’engagement des gouvernements à coordonner un projet aussi ambitieux. Selon Mele Kyari, directeur général du groupe NNPC (la société pétrolière nationale du Nigeria), ces progrès reflètent la volonté des pays impliqués d’assurer une exécution fluide et efficace, avec une forte coopération régionale.

La finalisation prochaine de la décision d’investissement, attendue pour le mois prochain, ouvre la voie au lancement de la construction de cette vaste infrastructure énergétique. Ce pipeline représente une solution stratégique pour le Maroc et le Nigeria, qui aspirent à diversifier leurs marchés et à renforcer l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Le gazoduc fournira un accès à une ressource énergétique stable et compétitive pour les États membres de la CEDEAO, contribuant à leur développement économique et à la réduction de leur dépendance vis-à-vis des importations énergétiques extérieures.

Par ailleurs, ce projet ouvre des perspectives intéressantes pour l’approvisionnement de l’Europe, en quête de sources alternatives de gaz pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de certains pays. En fournissant un corridor gazier de l’Afrique de l’Ouest vers l’Europe via le Maroc, ce gazoduc répond aux objectifs de diversification énergétique de l’Union européenne et renforce les liens entre les deux continents.

Au-delà de son impact économique et stratégique, le gazoduc Nigeria-Maroc incarne une coopération régionale sans précédent. Soutenue par plusieurs pays africains et par des institutions internationales, l’initiative démontre la capacité de l’Afrique de l’Ouest à unir ses forces pour mener à bien des projets d’infrastructures majeurs. La coordination de ce projet avec la CEDEAO permet de structurer une coopération forte entre le Maroc et le Nigeria, soutenue par des contributions régionales qui témoignent de la volonté commune de répondre aux enjeux énergétiques de l’Afrique. Le gazoduc devrait également créer des opportunités d’emploi et de développement dans plusieurs pays africains, contribuant ainsi à une croissance économique plus inclusive.