Football : Pape Thiaw sera t-il le futur sélectionneur de l’équipe du Sénégal

Le nom du futur sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal pourrait être révélé avant la fin de l’année, selon Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Lors d’une récente déclaration à Diamniadio, après la victoire des Lions contre le Burundi, Senghor a évoqué la possibilité de confirmer Pape Thiaw, actuel entraîneur intérimaire, tout en soulignant que le choix final appartiendra au comité exécutif.

Sous la direction de Pape Thiaw, l’équipe sénégalaise a enchaîné quatre victoires consécutives, un résultat salué par le président de la FSF : « Nous ne changeons pas une équipe qui gagne ». La performance de Thiaw, qui a notamment remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), semble jouer en sa faveur, même si la décision finale doit encore être prise.

L’objectif affiché par la FSF reste clair : conserver le titre continental lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). « On privilégie les entraîneurs locaux, et Pape Thiaw fait partie de nos choix. Le comité exécutif aura la tâche de désigner le profil le mieux adapté à nos ambitions », a ajouté Senghor. La décision finale sera prise dans les semaines à venir, mais Pape Thiaw, avec son expérience et ses récents succès, semble avoir de solides arguments pour prolonger son aventure à la tête des Lions.