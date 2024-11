Interpellation de Houndégnon au Bénin : Wilfried Léandre Houngbédji s’exprime

Photo Présidence

Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, a officiellement réagi ce vendredi 14 novembre 2024 concernant l’arrestation de l’ancien Directeur Général de la Police nationale (DGPN), Louis-Philippe Houndégnon. Cette prise de position gouvernementale intervient alors que l’affaire suscite de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique.

Face aux journalistes réunis dans les locaux du journal L’Événement Précis à Cotonou, le Secrétaire Général Adjoint du gouvernement a tenu un discours ferme sur la responsabilité individuelle. «On est en démocratie. Chacun est libre de dire et d’écrire ce qu’il veut. Mais ensuite, il faut en assumer les conséquences. C’est une question de responsabilité, et c’est ainsi que la démocratie fonctionne. (…) Demandez à la police ou au Procureur Spécial pourquoi il a été interpellé, et ils vous le diront», a-t-il déclaré.

L’ancien DGPN fait face à des accusations de rébellion et de harcèlement par voie électronique. Son interpellation, survenue mercredi dernier à son domicile d’Abomey-Calavi, s’est soldée par un placement en détention provisoire après sa présentation devant le Procureur Spécial près de la CRIET. Son procès est prévu pour le 16 décembre 2024.