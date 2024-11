Maghreb: attention! alerte météo dans un pays

Photo d'illustration : Pixabay

La Direction Générale de la Météorologie (DGM) a récemment émis un avertissement concernant une détérioration notable des conditions climatiques dans plusieurs régions du Maroc. Ce bulletin, qui vise à anticiper les perturbations à venir, met en lumière les risques associés à des phénomènes météorologiques intenses.

Parmi les zones concernées, certaines pourraient connaître des précipitations abondantes, accompagnées de vents violents susceptibles de perturber les activités quotidiennes et les infrastructures locales. Ces conditions pourraient également entraîner des risques d’inondations localisées, particulièrement dans les régions les plus vulnérables.La DGM invite les citoyens et les autorités locales à adopter des mesures préventives pour limiter les impacts de ces perturbations. Il s’agit notamment de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques et d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones les plus exposées.

Cette alerte s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue face aux dérèglements climatiques, qui multiplient l’intensité et la fréquence des phénomènes extrêmes. Les autorités réitèrent l’importance de la coopération entre les différents acteurs pour renforcer la résilience face à ces défis.