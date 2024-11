Maghreb: ce pays pousse vers une diplomatie préventive en Afrique

Sommet de l'UA (DR)

L’Afrique fait face à des défis sécuritaires majeurs qui menacent sa stabilité et son développement. Les conflits armés, le terrorisme transfrontalier, les crises politiques et les changements climatiques fragilisent de nombreuses régions du continent. Ces tensions persistantes entraînent des déplacements massifs de populations, une insécurité alimentaire croissante et un ralentissement économique. La multiplication des coups d’État et l’émergence de groupes armés non étatiques complexifient davantage la situation, tandis que les systèmes de gouvernance peinent à répondre efficacement à ces menaces multiformes.

Une approche novatrice portée par le Maroc

Le Maroc propose une transformation profonde des mécanismes de gestion des crises en Afrique. Lors de la 16ème retraite du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine à Djibouti, l’ambassadeur Mohamed Arrouchi a présenté une vision renouvelée de la sécurité continentale. Cette approche privilégie l’anticipation et la prévention plutôt que la réaction aux crises déjà déclarées. Le dispositif d’alerte précoce suggéré fonctionnerait comme un véritable tableau de bord continental, permettant de détecter et d’analyser les signes avant-coureurs des conflits potentiels. Cette innovation technologique et stratégique marquerait une rupture avec les méthodes traditionnelles de gestion des crises.

Au-delà du militaire : une approche multisectorielle

La proposition marocaine redéfinit fondamentalement la notion de sécurité en Afrique. Elle intègre les dimensions sociales, économiques et culturelles dans la prévention des conflits. La coordination entre le CPS et les départements de l’UA chargés de l’éducation, de la santé et de l’agriculture permettrait d’identifier et de traiter les causes profondes des tensions. Cette méthode holistique reconnaît que la stabilité durable nécessite un développement équilibré et une gouvernance efficace, plaçant le citoyen africain au centre des préoccupations sécuritaires.

Vers une nouvelle architecture de paix africaine

L’initiative marocaine encourage une refonte complète des méthodes de travail du CPS. Cette transformation vise à créer une architecture de paix adaptée aux réalités africaines contemporaines. La coopération intra-africaine et les partenariats internationaux constituent des piliers essentiels de cette nouvelle approche. En privilégiant la diplomatie préventive, cette stratégie permettrait d’économiser les ressources considérables habituellement consacrées à la gestion des crises ouvertes. Elle favoriserait également l’émergence d’une culture de la paix basée sur le dialogue et la collaboration entre les nations africaines.