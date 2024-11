Maghreb: ce pays premier allié des occidentaux en Afrique? 

Mohammed VI (Photo DR)

Le continent africain continue d’attirer l’œil est les volontés occidentales. Récemment, plusieurs pays ont notamment fait part de leur volonté de développer leurs relations politiques et économiques avec des nations africaines, notamment au Maghreb. D’ailleurs, l’une des places fortes de la région tend à s’imposer comme étant un allié de taille des Occidentaux.

Ce pays, c’est le Maroc. En effet, le Royaume a accueilli le président français Emmanuel Macron, qui s’est rendu sur place le temps d’une visite de plusieurs jours. Un réchauffement clair et net des relations entre les deux parties, après plusieurs années difficiles, qui a débuté par la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par le gouvernement français.

Le Maroc, allié des Occidentaux

Outre ce rapprochement avec la France, le Maroc tend également la main aux États-Unis, avec qui les relations sont au beau fixe. Récemment, le directeur de la stratégie, de l’engagement et des programmes de l’Africom, Shawn Holtz, a affirmé que le Maroc était une place forte et un symbole de stabilité en Afrique, et plus globalement, dans le nord-ouest du continent.

D’ailleurs, ces excellentes relations politiques se matérialisent par des exercices militaires conjoints, organisés sous le nom “African Lion”. Des exercices auxquels participent bon nombre d’autres pays et qui témoignent de la volonté des deux pays de nouer un partenariat solide, notamment en matière de défense, que ce soit à proximité du Maroc ou dans la région du Sahel, plus globalement.

Les USA, également proches de Rabat

Enfin, USA et Maroc ont aussi annoncé le lancement de l’opération “Maroc Mantlet”. Il s’agit d’une étroite coopération entre la Garde nationale de l’Utah (État des États-Unis) et les forces armées marocaines. L’objectif est de se former aux risques naturels et à la gestion des conséquences associées, notamment ne cas de séismes ou face à de graves inondations.