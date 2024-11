Maghreb : cette destination attire de plus en plus de voyageurs

Le tourisme tunisien retrouve des couleurs, comme en témoignent les dernières statistiques de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA). Avec près de 11 millions de voyageurs à la fin octobre 2024, le pays affiche une progression de 12,7 % par rapport à l’année précédente. L’aéroport de Tunis-Carthage reste le principal hub, enregistrant 6,15 millions de passagers, suivi de près par Djerba-Zarzis et Tozeur-Nefta. Ce regain d’attractivité reflète l’attrait durable de la Tunisie, qui continue d’attirer touristes et investisseurs avec ses plages, son patrimoine et ses offres touristiques variées.

Djerba-Zarzis, avec une hausse de 12,5 %, et Tozeur-Nefta, qui connaît une impressionnante augmentation de 113,1 %, illustrent bien le dynamisme touristique au-delà de Tunis. Les visiteurs y sont attirés par des paysages uniques et des infrastructures de qualité, propices à des expériences culturelles et balnéaires riches.

Publicité

Le secteur du tourisme et TunisAir jouent un rôle essentiel dans l’essor du trafic aérien. En 2024, le nombre de vols a augmenté de 5 %, avec près de 68 000 rotations, contre 75 000 l’année précédente. Malgré une baisse de fréquentation à Sfax (-11,3 %), les chiffres globaux confirment que la Tunisie attire un large éventail de touristes.

Grâce à des sites historiques exceptionnels et une diversité de paysages allant des plages aux oasis, la Tunisie demeure une destination attractive, et ces chiffres montrent le succès des stratégies visant à renforcer la position du pays dans le tourisme international. À mesure que les efforts de promotion se poursuivent, l’industrie touristique tunisienne semble bien engagée pour un avenir florissant.