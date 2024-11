Maghreb: collision entre deux pétroliers, les autorités rassurent

Photo d'illustration d'un pétrolier

Un déversement de 500 000 litres de paraffine s’est produit vendredi matin dans le détroit de Gibraltar suite à la collision entre le chimiquier Southern Puma et le vraquier Louisa Bolten. L’accident maritime s’est déroulé à proximité des côtes marocaines, plus précisément à 20 milles au sud-est de Punta Europa et à environ 15 milles à l’est de Ceuta.

Le Southern Puma, navire sous pavillon libérien transportant de la paraffine vers San Roque, a subi des dégâts significatifs sur son flanc. Les analyses effectuées par la capitainerie maritime d’Algésiras confirment le déversement d’environ 500 mètres cubes de sa cargaison dans les eaux du détroit. Le Louisa Bolten, battant pavillon des îles Marshall et effectuant la liaison entre Avonmouth et Aliaga, a quant à lui été touché à l’avant.

Face à cette situation, le Centre de coordination des sauvetages maritimes de Tarifa a rapidement mobilisé deux navires d’intervention : le Luz de Mar et le Salvamar Denébola. Malgré l’ampleur de l’incident, aucune victime n’est à déplorer selon les informations rapportées par Europa Sur.