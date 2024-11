Maghreb : de nouvelles mesures pour la diaspora de ce pays

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, s’engage dans des réformes visant à redéfinir la relation entre le Royaume et sa diaspora. Le souverain a récemment souligné la nécessité d’accélérer l’adoption de la nouvelle loi relative au Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME) et de restructurer les institutions en charge de la communauté marocaine à l’étranger. L’objectif ? Éviter les chevauchements d’attributions et harmoniser les efforts des différents acteurs pour répondre aux nouveaux besoins de cette communauté.

Mohammed VI a fait ces annonces au cours d’un discours à la nation. Il a également annoncé la future création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger. Une fois mise en place, cette institution sera chargée de la mise en œuvre concrète de la politique publique visant à mobiliser le potentiel de la diaspora marocaine pour le développement du pays.

Avec ces réformes, le Maroc aspire à optimiser les ressources de sa diaspora, reconnue pour son apport économique, culturel et social au pays. Cette restructuration des institutions s’inscrit dans une vision à long terme, visant à mieux soutenir les Marocains du monde et à faciliter leur contribution active au développement national. En consolidant les liens avec les Marocains de l’étranger, le Royaume renforce son ouverture internationale et son attachement à ses citoyens, où qu’ils se trouvent.