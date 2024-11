Maghreb: deux villes parmi les destinations favorites des français

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Ces derniers mois, les villes maghrébines sont de plus en plus plébiscitées par les français. Les Français ont plébiscité Marrakech comme destination de choix pour leurs escapades automnales. Le classement établi par Booking pour le mois de septembre révèle un engouement croissant pour la cité ocre, qui se hisse au sommet des préférences des voyageurs hexagonaux.

L’attraction du Maroc pour les touristes français ne se dément pas en cette fin d’année 2024. Le pays confirme sa position privilégiée dans le cœur des voyageurs qui cherchent à s’évader des traditions hivernales européennes. Les données récentes publiées par Kayak mettent en lumière une tendance marquée : Marrakech s’impose comme une alternative séduisante aux destinations classiques de fin d’année, avec des tarifs aériens particulièrement compétitifs autour de 313 euros.

Le phénomène ne se limite pas à la seule perle du Sud. Fès connaît un essor remarquable, comme en témoigne l’augmentation de 34 % des recherches comparé à l’année précédente. La ville millénaire, riche de son patrimoine historique et de son authenticité préservée, attire une clientèle française en quête d’expériences culturelles distinctives pour les célébrations de fin d’année.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus large où les voyageurs français diversifient leurs horizons. Si certains optent pour les métropoles incontournables comme Bangkok, New York ou Londres, d’autres explorent des destinations plus singulières telles que Rovaniemi en Finlande, Kuala Lumpur en Malaisie, ou encore Tokyo au Japon. Les deux cités marocaines se distinguent toutefois par leur accessibilité et leur capacité à conjuguer dépaysement et proximité géographique.