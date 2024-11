Maghreb: grosse polémique autour de ce leader 

Mohammed VI (Photo DR)

Au Maroc, le roi Mohammed VI est éminemment respecté. Représentant le peuple marocain, ce dernier fait figure de véritable patriarche. Personnalité politique et donc publique, les moindres de ses faits et gestes sont particulièrement scrutés par la presse locale, qui n’hésite pas à s’en faire les échos.

Récemment, la presse marocaine s’est d’ailleurs mise à partager une série de clichés d’un homme. Un homme qui, selon les médias, serait le roi Mohammed VI. Problème, ce dernier, qui se trouve dans un magasin Printemps, en plein cœur de Paris, porte une tenue qui n’est pas conforme à son statut. Un flot de critiques s’est alors abattu sur le roi marocain… Mais la polémique pourrait être caduque.

La tenue du roi Mohammed VI, critiquée

En effet, pour certains, il s’agit ni plus ni moins que d’un simple photomontage. Malgré ces affirmations, il apparaît qu’aucune preuve ne permet de l’étayer. La presse française s’est d’ailleurs penchée sur le sujet afin de mieux comprendre la polémique et celle-ci est affirmative : le roi marocain était bel et bien présent à Paris au cours de cette période et rien ne tend à confirmer le fait que la photo ait été trafiquée.

Sur les réseaux sociaux, une véritable polémique a enflé au sein de la communauté marocaine, même si nombreuses ont été les personnes à s’avouer rassurées de voir leur représentant se sentir beaucoup mieux. En effet, ce dernier est apparu en très bonne forme, sans béquilles. Loin de l’image renvoyée au cours du mois d’octobre, lors de la visite du président français Emmanuel Macron.

Alors, un photomontage ou non ?

Malgré tout, les internautes ont pointé du doigt ce look, composé d’un pantalon aux motifs floraux ainsi que des chaussures décontractées. Les internautes ont estimé que ce look n’allait pas du tout de pair avec un statut royal. Ni les services de communication de l’État Marocain, ni les représentants du magasin Printemps n’ont communiqué suite à cette polémique.