Maghreb: la Chine dribble Samsung et remporte un mégaprojet

Photo Unsplash

L’Algérie, puissance pétrolière majeure du continent africain, produit quotidiennement près de 1,2 million de barils de pétrole brut, faisant de Sonatrach l’une des compagnies nationales les plus influentes du secteur énergétique. Le pays dispose des troisièmes réserves prouvées de pétrole en Afrique, derrière le Nigeria et la Libye, et les hydrocarbures représentent plus de 95% de ses recettes d’exportation. Cette richesse naturelle a permis à l’Algérie de développer une industrie pétrolière sophistiquée, marquée par des investissements massifs dans les infrastructures de production et de raffinage.

Le géant sud-coréen évincé du projet

Samsung Engineering vient de perdre un contrat majeur en Algérie. Sonatrach a décidé d’annuler l’accord de 1,3 milliard de dollars signé en 2020 avec l’entreprise sud-coréenne. Le groupe chinois Sinopec et l’espagnol Tecnicas Reunidas héritent désormais de ce projet stratégique, dont le montant atteint 4 milliards de dollars. Cette décision bouleverse la planification initiale, allongeant la durée des travaux de 52 à 65 mois.

Publicité

Une raffinerie au cœur des ambitions nationales

Le projet de Haoud El Hamra, dans la région de Hassi Messaoud, prévoit la construction d’une raffinerie capable de traiter quotidiennement 110 000 barils de pétrole, pour une capacité annuelle de 5 millions de tonnes. Cette installation industrielle permettra à l’Algérie de renforcer sa production nationale de carburants et de lubrifiants, répondant aux besoins du marché intérieur tout en créant des opportunités d’exportation. Lancé initialement par un appel d’offres en 2017, le projet illustre les défis techniques et organisationnels inhérents aux grands chantiers pétroliers : sept années se sont écoulées sans que les travaux ne démarrent concrètement.

Le nouveau partenariat sino-algérien

L’arrivée de Sinopec transforme la dynamique du projet. Le groupe chinois, déjà lié à Sonatrach par une alliance stratégique signée en 2023, apporte son expertise mondialement reconnue dans le secteur pétrolier. Cette collaboration reflète l’évolution des partenariats de l’Algérie dans le domaine énergétique. La modernisation des infrastructures pétrolières algériennes bénéficie ainsi d’un transfert de compétences techniques et de garanties financières substantielles, renforçant la position du pays comme acteur énergétique majeur de la région méditerranéenne.