Maghreb: la Chine inquiète l’Europe, voici pourquoi

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

La visite diplomatique du président Xi Jinping au Maroc cristallise les tensions géopolitiques actuelles. Cet événement majeur susciterait des réactions en Europe. Les regards sont désormais tournés vers ce rapprochement qui pourrait redessiner les contours des alliances régionales, provoquant une inquiétude palpable au sein de l’Union européenne.

Les récents développements diplomatiques entre Pékin et Rabat témoignent d’une dynamique complexe où les enjeux économiques et géopolitiques s’entremêlent. Après l’annulation controversée des accords agricoles et de pêche par la Cour de justice européenne, la Chine semble saisir une opportunité stratégique. Le protocole d’accord signé en juillet 2023 dans les domaines agricole et maritime illustre cette volonté de renforcement bilatéral.

La situation géopolitique se caractérise par un paradoxe significatif. Tandis que l’Espagne et la France ont récemment manifesté un soutien à la position marocaine concernant le Sahara occidental, l’Union européenne se retrouve dans une position délicate. La décision judiciaire d’octobre, invalidant l’accord de pêche, a provoqué une vive réaction des institutions européennes.

Les enjeux économiques sont considérables. L’accord précédemment en vigueur permettait à 128 navires européens, dont 90 espagnols, de pêcher dans les eaux marocaines. Son annulation ouvre potentiellement la voie à de nouveaux partenariats, notamment avec la Chine, qui pourrait thus combler ce vide stratégique.

Ursula von der Leyen et Josep Borrell ont récemment réaffirmé la volonté européenne de maintenir des relations étroites avec le Maroc, invoquant le principe juridique du respect des conventions. Néanmoins, le rapprochement sino-marocain pourrait fragiliser cette intention diplomatique.

La visite de Xi Jinping à Casablanca symbolise cette nouvelle donne géopolitique, où les puissances mondiales repositionnent leurs stratégies d’influence. L’Europe se trouve désormais face à un défi majeur : préserver ses intérêts régionaux tout en maintenant des relations constructives avec ses partenaires méditerranéens.

Ce contexte révèle la complexité des relations internationales contemporaines, où les alliances se construisent et se déconstruisent au gré des intérêts économiques et diplomatiques. Le Maroc apparaît comme un acteur central de ces reconfigurations géopolitiques, capable de négocier et de diversifier ses partenariats internationaux.