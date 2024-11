Maghreb: la douane de ce pays se modernise

Photo: DR

La Direction générale des douanes (DGD) d’Algérie franchit une nouvelle étape majeure dans sa transformation numérique. L’administration douanière vient de déployer un système d’information innovant, permettant aux voyageurs d’effectuer leurs démarches en ligne pour les Titres de passage en douane (TPD) des véhicules et les déclarations de monnaie et d’objets de valeur.

Cette avancée technologique s’inscrit dans le prolongement du système global ALCES, opérationnel depuis novembre 2023 dans l’ensemble des postes frontaliers du pays. Le dispositif, déployé dans les bureaux terrestres, maritimes et aériens, marque une modernisation significative des procédures douanières.

La transition numérique se manifeste également par la mise en ligne de documents essentiels sur le portail officiel de la DGD : une charte de l’usager actualisée ainsi qu’un guide de l’exportateur renouvelé. Ces outils numériques viennent enrichir un écosystème déjà doté d’un centre de données performant et de réseaux de télécommunications modernes.

L’administration douanière intensifie ses efforts d’interconnexion avec les plateformes numériques d’autres institutions publiques. Des tests concluants ont été réalisés avec les systèmes d’information des ministères du Commerce, de l’Agriculture et de l’Industrie pharmaceutique. Cette interopérabilité, dont la généralisation est prévue pour le premier semestre 2025, vise à simplifier la délivrance des licences et certificats administratifs liés au commerce extérieur.

Cette modernisation technologique poursuit un double objectif : optimiser le service public tout en renforçant les mécanismes de contrôle. Le système intégré facilite les procédures administratives, améliore la qualité des prestations et contribue au développement de l’économie numérique. Il permet simultanément de lutter plus efficacement contre la fraude et la contrebande grâce à une transparence accrue dans la gestion des ressources.