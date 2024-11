Maghreb: la France critiquée par des séparatistes après son soutien

Le Front Polisario a récemment exprimé une vive critique à l’égard de la France, pointant son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental. Dans un communiqué diffusé par l’agence de presse SPS, le mouvement indépendantiste sahraoui a accusé Paris de s’écarter des principes de la légalité internationale et de compromettre les accords de paix en vigueur.

La France au cœur des reproches

Le Polisario dénonce ce qu’il qualifie de « soutien explicite » de la France aux politiques d’occupation et d’annexion menées par le Maroc. Ce soutien, selon le mouvement, reflète une tendance plus large parmi certaines grandes puissances, notamment des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à privilégier des postures jugées contraires aux efforts de résolution pacifique du conflit. En réaction, le Front Polisario réaffirme qu’une issue durable à cette crise ne saurait exister en dehors d’un cadre juridique conforme aux normes internationales.

Publicité

Une demande renouvelée pour un référendum

Le mouvement insiste sur l’importance d’un référendum « libre et équitable » permettant au peuple sahraoui de décider du statut final du Sahara occidental. Cette revendication est au cœur de son combat pour l’autodétermination. En parallèle, il exprime sa gratitude envers les nations soutenant cette cause, notamment l’Algérie, tout en réitérant son engagement à œuvrer pour une paix durable et une coexistence harmonieuse dans la région.

Une réponse au discours marocain

Ce communiqué intervient dans un contexte marqué par le discours du roi Mohammed VI à l’occasion de la commémoration de la Marche verte. Le monarque y a déclaré le référendum « inapplicable » et a exhorté les Nations unies à clarifier leur position sur la question. Le souverain a également salué le soutien international croissant en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara, tout en critiquant les « illusions du passé » que continuerait de nourrir le Front Polisario.

Perspectives incertaines

Le conflit autour du Sahara occidental reste l’un des dossiers les plus sensibles sur la scène internationale. Entre les appels du Polisario à une solution basée sur le droit international et la dynamique diplomatique favorable au Maroc, la voie vers une résolution semble encore semée d’embûches. En attendant, les tensions persistent, alimentées par des divergences profondes sur l’avenir de ce territoire disputé.