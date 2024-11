Maghreb: la France prévoit d’investir après son positionnement

Photo : Stoyan Nenov/Reuters

Entre la France et le Maroc, les relations se sont considérablement réchauffées. Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron s’est effectivement rendu au Maroc afin d’y rencontrer le roi Mohammed VI et acter le rapprochement diplomatique entre les deux nations.

Un rapprochement qui s’est effectué de manière assez rapide, la France étant l’un des premiers pays européens à avoir officiellement soutenu le plan d’autonomie du Sahara marocain. La visite officielle n’était d’ailleurs rien d’autre que le prolongement de ce rapprochement. Pour l’occasion toutefois, plusieurs accords financiers ont été signés et officialisés.

La France souhaite investir au Sahara

Preuve, s’il en fallait une, que la France souhaite véritablement devenir l’un des partenaires références du Maroc, le président Macron a confirmé qu’il souhaitait voir, dans les mois ou les années à venir, de plus en plus d’entreprises françaises investir dans le Sahara marocain. Selon lui, il s’agit d’une excellente opportunité de gommer les décisions passées prises par certains acteurs économiques ayant décidé de quitter l’Afrique.

Plusieurs secteurs sont notamment concernés par cette envie présidentielle. Il s’agit de secteurs stratégiques essentiels, comme la sécurité alimentaire et l’agriculture. Les secteurs de l’eau et de l’irrigation ainsi que celui de l’écologie (production d’énergie verte et propre) figureraient également sur la feuille de route émise par le président français, Emmanuel Macron.

France – Maroc : rapprochement inédit

Pour l’occasion, le président français a par ailleurs souligné l’ingéniosité marocaine, qui a permis de développer de solides stratégies, surtout en matière d’hydroélectricité. Un rapprochement diplomatique et économique inédit, qui ne fera qu’amplifier les liens forts que les deux pays ont finalement toujours entretenus, qu’ils soient politiques donc, mais aussi économiques, culturels ou éducatifs.