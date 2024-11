Maghreb : la France veut accroître ses investissements

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

La France renforce sa coopération économique avec le Maroc, et l’Agence française de développement (AFD) s’apprête à investir dans les régions de Laâyoune et Dakhla, situées au Sahara marocain. Cette décision reflète une nouvelle dynamique dans les relations franco-marocaines, marquée par un soutien accru de Paris au plan marocain d’autonomie pour le Sahara. Pour l’AFD, ces investissements s’inscrivent dans une « approche tout Afrique », partagée avec Rabat, visant à promouvoir des initiatives économiques et sociales dans le cadre d’une coopération régionale étendue.

Le choix de la France d’investir dans le Sahara marocain intervient dans un contexte diplomatique particulier. En soutenant le plan d’autonomie proposé par le Maroc, la France s’aligne plus explicitement avec les intérêts marocains, ce qui a provoqué des réactions en Algérie, allié historique du Front Polisario. Dans ce cadre, l’engagement de l’AFD dans les régions de Laâyoune et Dakhla envoie un signal fort quant à la position diplomatique de Paris dans cette question sensible.

Récemment, la visite du président Emmanuel Macron au Maroc a permis de formaliser six accords de coopération d’une valeur de 900 millions d’euros. Ces accords visent à soutenir l’inclusion sociale, la transition énergétique et le développement du secteur privé, en partenariat avec des institutions comme Proparco et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Cette coopération s’étend également au secteur agricole via la plateforme Agrifinance, soutenue par l’OCP et l’AFD, qui s’efforce de moderniser les chaînes de valeur agricoles et de renforcer la sécurité alimentaire grâce à des solutions innovantes.

Premier bénéficiaire mondial des fonds de l’AFD, le Maroc a reçu plus de 7 milliards d’euros en trois décennies, un soutien qui reflète l’importance de ce partenariat pour les deux pays. En renforçant ses investissements, notamment dans les régions sahariennes, la France s’inscrit dans une perspective de développement durable, tout en consolidant ses liens avec un allié stratégique en Afrique du Nord.