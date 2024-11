Maghreb: la Palestine remercie un pays pour son soutien dans le conflit

© Pixabay

Les liens de solidarité entre l’Algérie et la Palestine se sont une nouvelle fois manifestés lors d’une rencontre significative à Doha entre les ministres de la Santé des deux pays. M. Madjed Abu Ramadhan a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers l’Algérie pour son engagement constant auprès du peuple palestinien.

À l’occasion du congrès international WISH 2024 qui se tient actuellement dans la capitale qatarie, le ministre palestinien de la Santé s’est entretenu avec son homologue algérien, M. Abdelhak Saihi. Cette rencontre a permis de mettre en lumière l’importance de l’aide médicale apportée par l’Algérie aux Palestiniens blessés.

Le soutien algérien se distingue par son caractère global et son efficacité. Les établissements de santé algériens ont déployé leurs meilleurs services pour assurer une prise en charge complète des blessés palestiniens et de leurs familles. Cette initiative humanitaire témoigne d’une solidarité qui va au-delà de la simple assistance médicale.

M. Abu Ramadhan a particulièrement souligné la constance des positions algériennes en faveur de la cause palestinienne. Il a salué l’engagement indéfectible de l’État algérien et de son peuple, rappelant que cette solidarité s’inscrit dans une longue tradition de soutien aux causes justes.

« Le ministre palestinien de la Santé a exprimé les remerciements et la gratitude du peuple palestinien à l’Algérie, ses dirigeants et son peuple, pour les positions fermes et le soutien envers la Palestine. Il a également salué l’initiative humanitaire visant à prendre pleinement en charge les Palestiniens blessés et leurs familles, ce qui incarne les valeurs de fraternité et de profonde solidarité. Ce soutien global, qui a débuté depuis l’accueil des blessés jusqu’à la fourniture des meilleurs services de soins dans les établissements de santé algériens, reflète l’engagement ferme de l’Algérie à soutenir les causes justes »aurait affirmé une source cité par un média algérien.