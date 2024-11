Maghreb: une autre récompense dans le domaine du tourisme

Photo : DR

Alors que le Maroc a confirmé sa volonté de massivement investir dans le tourisme, notamment dans le cadre de son “Plan 2030”, dans le but de développer son secteur du tourisme alors que le pays s’apprête à accueillir la Coupe du Monde de football avec l’Espagne et le Portugal, voilà que le Royaume a été célébré.

En effet, à l’occasion du World Travel Market (WTM) qui se tient actuellement du côté de Londres, en Grande-Bretagne, le Maroc a officiellement reçu le prix de la “Destination la plus accueillante”. Une reconnaissance bienvenue pour le Royaume, qui confirme ainsi son potentiel grandissant, et surtout, sa position, de plus en plus palpable, de haut lieu touristique mondial.

Le Maroc, célébré à Londres

Cette reconnaissance s’impose également comme étant la démonstration du fait que le Maroc développe peu à peu sa ‘marque pays” à travers le monde et surtout en Grande-Bretagne. Le marché britannique occupe une place de plus en plus importante auprès des professionnels du tourisme marocain, qui n’hésitent pas à investir pour séduire ces touristes.

Cette affirmation peut également être vérifiée par l’investissement important, tant en termes financiers qu’humains, du Maroc dans cet événement du World Travel Market (WTM). En effet, le Royaume s’est offert un pavillon de 800m² de surface au total, dans lesquels les participants peuvent échanger, réseauter et discuter. Cette année, sont notamment mis à l’honneur, deux régions : celle de Marrakech-Safi et celle d’Agadir-Souss Massa.

Le secteur du tourisme a le vent en poupe

Un salon qui a le vent en poupe et dont les chiffres tendent à confirmer que le marché du tourisme revient peu à peu à la normale (voire plus encore), après quelques années compliquées, marquées par la crise sanitaire du COVID-19. Plus de 4.000 exposants sont ainsi présents sur site, soit plus de 7% par rapport à ce qui s’est fait l’an dernier. Les organisateurs s’attendent ainsi à ce que le nombre de participants explose lui aussi.