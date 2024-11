Maghreb : une compagnie aérienne récompensée aux Émirats Arabes Unis

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Après des années marquées par certaines critiques, la compagnie aérienne nationale d’Algérie, Air Algérie, vient de signer un coup d’éclat qui fait rayonner son image à l’international. Le 30 octobre 2024, Air Algérie a remporté le prestigieux prix de « l’Excellence en engagement » décerné lors des « Airport Excellence Awards 2024 » de l’aéroport international de Dubaï, un événement annuel qui distingue les partenaires ayant contribué au succès de cette plateforme aérienne de renommée mondiale.

Les « Airport Excellence Awards » sont un rendez-vous incontournable dans le secteur de l’aviation, récompensant les acteurs dont les services répondent aux plus hauts standards internationaux. Cette année, plus de 15 catégories étaient en jeu, célébrant notamment l’excellence dans le service client, l’optimisation opérationnelle, l’innovation durable, et bien d’autres aspects essentiels à l’industrie aérienne. La cérémonie, organisée au Park Hyatt de Dubaï, a ainsi vu Air Algérie se distinguer parmi les compagnies internationales pour son engagement remarquable, une reconnaissance qui marque un tournant pour l’entreprise nationale.

Le prix décerné à Air Algérie repose sur des critères rigoureux et a été attribué par un jury d’experts du secteur, qui ont examiné les performances des candidats selon la qualité de leurs services, leurs pratiques innovantes, leur engagement pour le développement durable, et le niveau de satisfaction de la clientèle. Selon un communiqué officiel d’Air Algérie, cette distinction est perçue comme le fruit des efforts soutenus de l’ensemble de son personnel et du renforcement de ses normes de qualité, qui visent à offrir une expérience de vol enrichie et plus sécurisée.

Air Algérie, souvent critiquée sur le plan national pour des retards de vol et un service parfois inégal, voit dans cette distinction une opportunité pour renouveler sa relation avec le public et améliorer sa réputation. Ce prix est aussi un signal fort adressé aux passagers algériens et internationaux, leur montrant que la compagnie est en pleine évolution. L’obtention de cette récompense pourrait servir d’impulsion à la compagnie pour pérenniser des réformes internes axées sur la qualité de service, l’efficacité opérationnelle et le développement durable.

En remportant cette distinction, Air Algérie rejoint les rangs des grandes compagnies internationales primées à Dubaï, dans une région réputée pour son dynamisme dans le secteur de l’aviation. Ce prix, qui renforce le positionnement de la compagnie sur la scène mondiale, peut aussi ouvrir des perspectives de collaboration, notamment dans le cadre d’échanges de bonnes pratiques et de formations visant à optimiser les standards opérationnels.