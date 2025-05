Agriculture au Maghreb : ce pays frappe fort au niveau des exportations

Photo : DR

Le Maroc ne cesse de marquer des points sur les marchés agricoles internationaux. La campagne 2024-2025 s’est soldée par un nouveau record dans la filière avocat, avec 100 000 tonnes exportées, selon le site spécialisé FreshPlaza. Cette performance remarquable confirme l’ascension du Royaume dans le cercle restreint des pays exportateurs de fruits tropicaux.

Le bond de 67 % par rapport à la campagne précédente (60 000 tonnes) traduit un véritable tournant pour la filière marocaine. Cette progression est d’autant plus notable qu’elle dépasse largement les prévisions initiales. Au final, ce sont 10 000 tonnes supplémentaires qui ont quitté le territoire marocain, prouvant la solidité de la production locale. Cette réussite repose en grande partie sur une amélioration des rendements agricoles et des conditions climatiques globalement favorables durant la saison.

Les exploitations situées principalement dans le nord du pays, notamment dans les régions du Loukkos et du Gharb, ont bénéficié d’une bonne maîtrise des techniques culturales, conjuguée à un effort soutenu d’investissement dans l’irrigation et la qualité des plants. Le Maroc confirme donc sa volonté de se positionner durablement sur les marchés internationaux.

L’avocat s’ajoute à une liste déjà solide de produits agricoles exportés (agrumes, tomates, fruits rouges), faisant de Rabat un fournisseur reconnu dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe. Les autorités et les professionnels du secteur misent sur cette dynamique pour renforcer la place du Maroc dans les échanges agroalimentaires. La stratégie agricole marocaine s’inscrit dans une démarche qui vise à moderniser l’agriculture tout en améliorant les revenus des producteurs. Avec une demande mondiale en hausse constante, l’avocat est devenu un produit stratégique. Le Maroc a su tirer parti de cette tendance en s’adaptant rapidement aux standards internationaux en matière de qualité, de traçabilité et de durabilité. Les certifications, l’optimisation des chaînes logistiques et la diversification des débouchés font désormais partie intégrante du dispositif mis en place.