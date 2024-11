Maghreb: vers un apaisement des tensions avec ce pays européen

Pedro Sanchez (© Reuters)

L’Algérie est actuellement en crise avec plusieurs pays européens, dont la France et l’Espagne. Si avec le premier, les relations sont quasiment inexistantes, mais tendent, peu à peu, à se réchauffer, avec l’Espagne, la situation est différente. En effet, les relations commerciales entre les deux nations viennent d’être officiellement débloquées.

Cette décision a été prise par la Banque d’Algérie, qui a demandé aux banques de désormais traiter les domiciliations bancaires pour le commerce, avec l’Espagne. Un signe de réchauffement des relations politiques et économiques entre les deux nations, qui pourrait déboucher sur une reprise nette des échanges, alors que ces derniers étaient quasiment nuls.

Publicité

L’Algérie et l’Espagne, sur le poitn de renouer ?

Un changement de situation, puisque le gel des domiciliations bancaires pour les opérations commerciales avec l’Espagne, a été annoncé en juin 2022. Une mesure prise quelques jours seulement après que le gouvernement algérien avait alors annoncé la suspension du traité d’amitié, de coopération et de bon voisinage, que les deux pays avaient conjointement signé en 2022.

Mais comment en est-on arrivé là ? Tout a débuté en quelques mois auparavant, en mars 2022, lorsque l’Espagne a officialisé son soutien aux thèses et politiques marocaines sur la question du Sahara occidental. À l’époque, Madrid avait provoqué la colère d’Alger en s’alignant sur le plan d’autonomie alors proposé, réduisant ainsi les échanges commerciaux à néant.

Des relations tendues depuis plus de 2 ans

Une période de troubles économiques pour les deux pays qui, avant d’en arriver là, échangeaient pour environ six milliards de dollars de biens, d’hydrocarbures et autres produits agricoles ou industriels. N’ayant jamais succombé aux pressions, Pedro Sanchez n’a jamais souhaité revoir la position espagnole sur le sujet du Sahara occidental. Aujourd’hui, cette stratégie semble avoir payé puisque Alger semble vouloir renouer avec les opérateurs, les entreprises et les financiers espagnols.