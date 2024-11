Maghreb: Xi Jinping veut un soutien mutuel entre la Chine et ce pays

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Depuis deux décennies, la Chine déploie une politique économique ambitieuse sur le continent africain. Prêts préférentiels, constructions d’infrastructures, investissements massifs dans les ressources naturelles : Pékin a transformé le paysage économique africain. Cette approche, caractérisée par des partenariats commerciaux et des projets de développement, a permis à la Chine de devenir un acteur majeur du continent. Les initiatives chinoises touchent des secteurs variés : construction de ports, de chemins de fer, développement des télécommunications et exploitation minière. Cette présence croissante répond à une double logique : sécuriser l’accès aux matières premières et créer de nouveaux marchés pour les entreprises chinoises.

Le Maroc, un partenaire stratégique renforcé

La récente escale de Xi Jinping au Maroc marque une nouvelle étape dans les relations sino-marocaines. La rencontre avec le prince héritier Moulay El Hassan a permis de réaffirmer la solidité du partenariat stratégique établi en 2016. Les deux nations ont démontré leur volonté de renforcer leur collaboration dans de multiples domaines. La coopération entre Rabat et Pékin a déjà porté ses fruits, notamment pendant la crise sanitaire du Covid-19, où la Chine a apporté un soutien significatif au royaume chérifien. Cette alliance repose sur des intérêts communs : le Maroc soutient l’intégrité territoriale chinoise tandis que Pékin adopte une position favorable aux intérêts marocains dans les instances internationales, excluant notamment le Polisario des réunions avec l’Union africaine.

Des perspectives de développement mutuel

Les déclarations du président chinois révèlent une ambition de développement conjoint. Xi Jinping a exprimé sa détermination à approfondir la coopération pratique et à dynamiser les échanges culturels entre les deux nations. Cette volonté se traduit par un engagement réciproque sur les questions de sécurité et de stabilité nationales. Le prince héritier marocain a souligné cette dynamique positive, mettant en avant la ferme intention du royaume de collaborer avec la Chine pour préserver leurs intérêts souverains respectifs. Les échanges interpersonnels occupent une place centrale dans cette stratégie, visant à consolider les liens entre les deux peuples et à renforcer le socle populaire de cette amitié bilatérale.