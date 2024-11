Médias publics au Bénin : La Haac lance le processus pour le choix des directeurs

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) vient de lancer un appel public pour recruter les futurs Directeurs Généraux et Directeurs des principaux médias publics du Bénin. Dans une décision officielle signée par le Président de la HAAC, Edouard Loko, l’institution confirme sa volonté de renforcer la gouvernance de la Société de Radio et de Télévision du Bénin S.A (SRTB S.A) et de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP).

Les candidatures sont ouvertes du 7 novembre au 6 décembre 2024. Les intéressés peuvent déposer leurs dossiers en ligne via un canal dédié ou en format physique auprès du Secrétariat Administratif de la HAAC à Guinkomey, Cotonou, ainsi que dans les bureaux régionaux de l’institution. Les profils recherchés doivent posséder des compétences avérées en gestion d’équipes et en administration des médias, avec une solide compréhension des enjeux de l’information publique.

Publicité

La HAAC met aussi l’accent sur des valeurs d’éthique et de probité, exigeant des candidats qu’ils soient capables de s’adapter aux changements rapides du secteur et de mettre en œuvre des projets médias d’envergure. Après réception des candidatures, la HAAC entamera un processus de sélection approfondi, comprenant une évaluation des dossiers et, si nécessaire, des auditions. Les candidats sélectionnés seront proposés au Président de la République, qui décidera des nominations lors d’un Conseil des Ministres.