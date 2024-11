Meilleurs systèmes éducatif d’Afrique: le Bénin absent du top 10 de la fondation Mo Ibrahim

Photo d'illustration : DR

Certes l’éducation constitue une priorité pour le gouvernement béninois. Mais malgré tout ce qui se fait, ce secteur est encore loin de répondre aux normes et standards internationaux pouvant le hisser au rang des meilleurs au monde. C’est du moins la lecture qui se dégage du dernier classement des meilleurs systèmes éducatifs africains de la fondation Mo Ibrahim, où le Bénin reste introuvable dans le top 10.

Dix pays africains se distinguent par leurs scores proches des standards mondiaux en matière d’éducation et de système éducatif performant. La Tunisie occupant la première place suivie du Ghana, de la Namibie, de l’Île Maurice, de l’Algérie, du Cap-Vert, du Maroc, de l’Afrique du Sud, de l’Eswatini et du Kenya. Ce succès montre qu’au-delà des moyens financiers, une véritable volonté politique et une stratégie solide ont été mis en place pour faire la différence. Malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs pour rendre le système éducatif plus compétitif, le Bénin ne figure pas dans le top 10 de ce classement des meilleurs systèmes éducatifs en Afrique. En effet, pour chaque État, il faut au-delà de l’éducation formelle, garantir une alphabétisation généralisée, notamment chez les jeunes. Mais il faut aussi investir sérieusement dans la performance et la productivité du système éducatif. Selon l’Unesco, les pays à revenu faible et intermédiaire enregistrent un déficit de financement annuel de l’éducation de 97 milliards de dollars pour la période 2023-2030. Ce qui rend difficile voire impossible l’atteinte de l’Odd 4, qui vise à « garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable, et promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».

