Mines au Maghreb: un permis d’exploration accordé

Le Maghreb recèle des richesses minérales considérables, particulièrement en phosphates, plomb, zinc et fer. Le Maroc domine la production mondiale de phosphates avec les mines de Khouribga et Benguerir, tandis que la Tunisie exploite les gisements de Gafsa. L’Algérie dispose également d’importantes ressources en fer à Ouenza et en zinc à El Abed, confirmant la position stratégique de cette région dans le secteur minier mondial.

Un nouveau projet minier d’envergure en Tunisie

Le géant australien PhosCo Ltd franchit une étape décisive dans son expansion en Tunisie. Le Comité consultatif des mines vient d’approuver le permis d’exploration du sous-sol de Gassaat, renforçant la présence du groupe déjà actif dans l’exploitation du plomb et du zinc à Ras Ghzir. Cette autorisation permettra d’explorer un gisement estimé à 146 millions de tonnes de phosphate, avec une concentration de 20,6% en pentoxyde de phosphore. Les opérations ne débuteront qu’après l’accord final du ministère de la Défense nationale.

Une collaboration tripartite prometteuse

Le projet se concrétise à travers un protocole d’accord innovant entre PhosCo, le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Cette alliance vise non seulement l’exploration du bassin phosphatier, mais également le développement de solutions environnementales avancées, notamment la transformation du phosphogypse en matériaux inertes. Le directeur général Taz Aldaoud souligne l’importance de cette initiative pour la sécurité alimentaire mondiale, le phosphate étant un composant essentiel des engrais agricoles.

Des retombées économiques et sociales attendues

Cette nouvelle exploitation minière promet de dynamiser l’économie tunisienne à plusieurs niveaux. Au-delà des revenus directs générés par l’extraction du phosphate, le projet prévoit un soutien actif aux communautés locales et aux PME de la région. Cette initiative, conjuguée à l’implication croissante d’investisseurs privés locaux dans le secteur du phosphate, laisse présager une modernisation significative de l’industrie minière tunisienne. Les retombées attendues concernent tant les recettes publiques que l’afflux de devises étrangères, essentiels pour l’économie nationale.