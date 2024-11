Afrique : les BRICS ont investi plus d’un milliard $ dans ce pays

Les BRICS, alliance économique initialement formée par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, déploient une stratégie d’influence mondiale à travers leurs investissements dans les économies émergentes. Cette coalition, récemment élargie avec l’adhésion de l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis, cherche à rééquilibrer l’ordre économique international en proposant aux pays du Sud une alternative aux institutions financières occidentales. Leur action combine prêts, investissements directs et partenariats commerciaux, avec une attention particulière portée au continent africain.

Le partenariat sino-nigérian comme fer de lance

La Chine a établi une position dominante dans l’économie nigériane, comme en témoignent les échanges commerciaux qui culminent à 7,38 milliards de nairas pour le premier semestre 2024. Cette relation privilégiée repose sur cinq protocoles d’accord stratégiques signés entre les deux nations. Le programme chinois « Belt and Road » constitue la pierre angulaire de cette collaboration, avec des projets d’envergure pour moderniser les infrastructures du Nigeria. Le secteur bancaire nigérian bénéficie particulièrement de ces accords, comme l’illustre le Forum de l’Association interbancaire Chine-Afrique qui s’est tenu à Abuja.

Publicité

Une multiplication record des investissements

Le Nigeria tire pleinement profit de sa position stratégique auprès des BRICS. Les capitaux injectés par ce groupe de pays émergents ont connu une hausse spectaculaire, atteignant 1,27 milliard de dollars en juin 2024. Cette performance représente près du triple des investissements enregistrés un an auparavant. Le pays a su capitaliser sur son statut de partenaire privilégié des BRICS, même sans en être membre officiel. Cette relation fructueuse résulte d’une diplomatie économique active, marquée notamment par la participation du Nigeria aux sommets du groupe en Afrique du Sud et en Russie.

Une stratégie économique multidimensionnelle

Le Nigeria a développé une approche pragmatique des relations internationales, cultivant des partenariats économiques variés. La visite officielle du président Bola Ahmed Tinubu en Chine a permis de renforcer les liens bilatéraux tout en préservant l’autonomie du pays dans ses choix stratégiques. Cette politique équilibrée porte ses fruits : le Nigeria attire massivement les investissements des BRICS tout en maintenant des relations constructives avec ses partenaires traditionnels. Les protocoles d’accord signés avec la Chine témoignent de cette capacité à tisser des alliances productives, permettant au pays de mobiliser des ressources significatives pour son développement économique.