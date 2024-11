Mines en Afrique : 150 millions $ de prêt américain pour un projet

© Photo d'illustration DR

Le Mozambique, avec son vaste potentiel en graphite, attire de plus en plus l’attention des investisseurs mondiaux. En septembre 2023, les États-Unis ont marqué leur intérêt pour cette ressource stratégique en annonçant un prêt de 150 millions de dollars à l’entreprise australienne Syrah Resources, exploitante de la plus grande mine de graphite d’Afrique, située à Balama. Ce financement, officialisé le 30 octobre dernier après l’accomplissement de plusieurs conditions, incarne une étape cruciale dans le partenariat entre Syrah et la Development Finance Corporation (DFC), l’agence de financement du développement des États-Unis.

Le prêt, structuré en plusieurs versements avec une échéance en 2037, prévoit un premier décaissement de 73 millions de dollars en novembre 2024. Ces fonds seront principalement alloués à l’agrandissement des installations de stockage de résidus de la mine et à la couverture des frais opérationnels. Cette injection de capital doit permettre à Syrah de répondre à la demande croissante de graphite naturel, un composant clé des batteries pour véhicules électriques.

Publicité

Avec la mine de Balama, le Mozambique détient une ressource qui pourrait jouer un rôle déterminant pour les industries de haute technologie. La production de graphite de qualité batterie en provenance de cette mine est transformée aux États-Unis, notamment dans une usine de Syrah installée en Louisiane. Cette installation approvisionne ensuite des entreprises majeures comme Tesla en matière première pour leurs batteries, offrant aux États-Unis une alternative viable face à la domination chinoise. Actuellement, la Chine contrôle environ 90 % de la production mondiale de graphite raffiné destiné aux batteries.

L’objectif de ce prêt est également stratégique pour les États-Unis, qui cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement en minéraux critiques, vitaux pour les industries des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. Face à une Chine largement en tête dans la chaîne de production mondiale de graphite, Washington entend renforcer sa résilience et réduire sa dépendance à un seul fournisseur.

Pour le Mozambique, ce projet représente une occasion en or de consolider sa place dans le secteur des minéraux critiques et d’attirer davantage d’investissements étrangers. Les initiatives comme celle de Syrah Resources peuvent offrir au pays des retombées économiques considérables, créer des emplois, et renforcer les infrastructures locales, contribuant ainsi à diversifier son économie.

L’investissement américain dans le graphite mozambicain illustre l’émergence d’un partenariat qui va au-delà du simple aspect financier. En soutenant l’exploitation de la mine de Balama, les USA contribuent non seulement à leur propre indépendance énergétique, mais aussi au développement d’une industrie stratégique pour le Mozambique.