Mines en Afrique : bataille entre un pays arabe et le Japon

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Le secteur minier de la Zambie, riche en ressources critiques comme le cuivre, attire l’attention de grandes puissances économiques. Deux géants, le Japon et l’Arabie Saoudite, se disputent l’accès à des actifs stratégiques. L’intérêt porte notamment sur les mines de cuivre Sentinel et Kansanshi, propriétés de First Quantum Minerals, une entreprise canadienne qui cherche à céder une participation minoritaire.

En octobre 2024, l’entreprise saoudienne Manara Minerals a manifesté son intérêt pour acquérir 15 à 20 % des parts dans ces deux mines, valorisées entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Mais ce projet fait face à une offre concurrente du géant japonais Mitsui & Co., qui aurait proposé environ 2 milliards de dollars pour une participation équivalente. Ces propositions montrent l’intensité de la compétition pour les ressources minières stratégiques de la Zambie.

Avec une production estimée à 375 000 tonnes en 2024, les mines Sentinel et Kansanshi sont des actifs de premier plan. Le cuivre, essentiel pour les infrastructures électriques et les technologies vertes, est en passe de devenir une ressource rare. Selon des analystes comme JP Morgan, un déficit de 4 millions de tonnes pourrait se matérialiser d’ici 2030, soulignant l’urgence pour les pays importateurs de sécuriser leurs approvisionnements.

Le Japon, par l’intermédiaire de l’agence JOGMEC, poursuit des partenariats en Afrique pour garantir un accès stable aux terres rares et au nickel. De son côté, l’Arabie Saoudite multiplie les accords de coopération, notamment avec la RDC pour le cobalt, afin de diversifier son économie et répondre aux besoins mondiaux.

Avec son potentiel minier reconnu, la Zambie se positionne comme un acteur clé sur la scène internationale. Outre le cuivre, le pays bénéficie d’une expertise croissante et d’un cadre attractif pour les investisseurs étrangers, rendant ses ressources encore plus convoitées.

La bataille pour les mines zambiennes illustre l’importance stratégique des ressources africaines dans l’économie mondiale. Pour la Zambie, cette dynamique représente une opportunité unique de maximiser les retombées économiques tout en renforçant son rôle au sein du marché global des métaux critiques.