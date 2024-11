Réflexion à Cotonou sur la digitalisation de l’Etfp au Bénin

Kouaro Yves CHABI - photo : présidence du Bénin

Les cadres du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du Bénin et d’autres acteurs du secteurs de l’Etfp étaient en atelier le jeudi 31 octobre 2024, en vue de réfléchir sur la digitalisation de l’enseignement secondaire et la formation technique et professionnelle. Ceci dans le but d’améliorer la qualité de l’Etfp au Bénin, mais surtout de réduire le taux de chômage des jeunes en renforçant leur employabilité.

Cet atelier se situe dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale de numérisation de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (Etfp). « L’initiative de transformation digitale de l’Etfp vise à construire un réseau panafricain et un écosystème permettant d’accélérer la transition numérique sur l’ensemble du continent, à améliorer la qualité de l’éducation inclusive, et à renforcer l’employabilité des apprenants », a déclaré le ministre Yves Kouaro Chabi à l’ouverture des travaux de cet atelier.

Publicité

La démarche du Bénin s’intègre à la vision de l’Initiative panafricaine pour la transformation numérique de l’Etfp, lancée en 2021 par l’Unesci et ses partenaires dans le cadre de la Stratégie continentale pour l’éducation de l’Union africaine (Cesa 2016-2025), et s’aligne sur l’Agenda Education 2030 dont l’’objectif est de créer un socle solide pour des compétences modernes et adaptées aux exigences d’un marché du travail en pleine mutation.

Tout ceci aboutira à la réduction sensible du chômage des jeunes. Il faut rappeler que chaque année en Afrique, plus de 10 millions de jeunes sont livrés sur le marché du travail avec des qualifications non adaptées aux besoins réels. La numérisation de l’Etfp constitue donc une réponse fondamentale à cette situation et permettra non seulement de moderniser l’éducation technique et professionnelle, mais aussi de doter les jeunes de compétences en phase avec les standards internationaux, pour les rendre plus compétitifs sur le marché de l’emploi. Il permet aussi aux entreprises et aux investisseurs de trouver plus facilement les qualifications dont ils ont besoin pour développer leurs projets et constitue un important levier pour le développement économique des pays africains dont le Bénin.