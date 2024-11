Rivalités au Maghreb: Israël se positionne avec cette nomination

Le Sahara occidental représente l’épicentre d’une rivalité régionale où s’affrontent les intérêts du Maroc et de l’Algérie depuis près de cinquante ans. Cette ancienne colonie espagnole, revendiquée par Rabat comme partie intégrante de son territoire depuis 1975, cristallise les tensions entre ces deux puissances maghrébines. L’Algérie soutient activement le Front Polisario et son projet d’autodétermination, tandis que le Maroc propose un plan d’autonomie sous sa souveraineté. Cette confrontation dépasse le cadre strictement territorial pour devenir un enjeu de leadership régional, attirant l’attention et l’implication de nombreux acteurs internationaux.

La reconfiguration des alliances régionales

La reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, officialisée en juillet 2023, bouleverse les équilibres diplomatiques au Maghreb. Cette décision, défendue ardemment par Yechiel Leiter avant même son application, illustre la stratégie israélienne d’ancrage dans la région. La nomination de ce rabbin conservateur comme nouvel ambassadeur à Washington, à quelques mois de l’investiture de Donald Trump prévue en janvier 2025, renforce cette orientation diplomatique. Son profil, marqué par une proximité avec le Parti républicain et une conviction forte sur la question saharienne, témoigne d’un positionnement calculé dans le jeu d’influences régional.

Une nouvelle architecture diplomatique

L’émergence d’un axe diplomatique structuré autour des Accords d’Abraham redessine la carte des influences au Maghreb. Les ambassadeurs du Maroc, d’Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn coordonnent leurs actions à Washington, notamment via l’Abraham Accord Caucus. Cette instance bipartisane au Congrès américain constitue un levier stratégique majeur. La présence de Leiter, par ses connexions avec les républicains et sa position affirmée sur le Sahara, pourrait accentuer l’isolement diplomatique de l’Algérie sur ce dossier. Cette dynamique transforme progressivement un conflit territorial en un marqueur des nouvelles alliances moyen-orientales, où la question saharienne devient un instrument de réalignement géopolitique.