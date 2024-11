Sénégal VS Burkina : Voici la composition probable de Pape Thiaw

Photo de jason charters - Unsplash

Le Sénégal se prépare à affronter le Burkina Faso ce jeudi au Mali pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Actuellement deuxièmes du groupe L, les Lions de la Teranga sont déterminés à décrocher la tête de leur groupe et à asseoir leur domination dans ces qualifications.

Pour cet affrontement, le sélectionneur sénégalais a dévoilé une composition solide et expérimentée, visant à maximiser les chances de victoire. L’équipe repose sur une défense renforcée, clé pour contenir l’attaque redoutable des Étalons. En tête de cette ligne défensive, le gardien Edouard Mendy apportera son expérience et sa fiabilité dans les buts, tandis que Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Formose Mendy, et El Hadji Malick Diouf assureront la stabilité en défense.

Publicité

Le milieu de terrain, prévu pour conjuguer solidité et créativité, pourrait être conduit par Pape Gueye, Gana Gueye et Iliman Ndiaye. Leur rôle sera crucial pour contenir les offensives adverses tout en initiant des contre-attaques rapides, un style de jeu qui a souvent porté ses fruits pour le Sénégal.

En attaque, le trio explosif composé de Sadio Mané, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson représente la principale menace offensive. Leur rapidité et leur précision pourraient s’avérer décisives pour déstabiliser la défense burkinabè et marquer des buts importants.

Alors que la tension monte pour ce match décisif, les attentes sont grandes. Les Lions savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur et doivent prendre l’ascendant pour rester en lice dans la course à la qualification. Découvrez ci-dessous la composition probable des Lions de la Teranga :

Gardien : Edouard Mendy

Publicité

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Mousssa Niakhaté, Formose Mendy, El Hadji Malick Diouf

Milieux de terrain : Pape Gueye, Gana Gueye, Iliman Ndiaye

Attaquants : Sadio Mané, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson