USA: Elon Musk avertit sur un risque de faillite nationale

Désormais ouvertement engagé en politique, Elon Musk a largement poussé en faveur de l’élection de Donald Trump (au point même de pouvoir obtenir un poste de conseiller). Mais ce dernier, qui se refuse à se voir comme un politicien, reste un homme d’affaires, à la vision très pointue sur la situation économique actuelle.

Et selon lui, la situation financière américaine est tout simplement catastrophique. Il parle même d’urgence imminente. Ses craintes ? Les niveaux astronomiques de la dette américaine, qui atteint désormais plus de 35.000 milliards de dollars. Une dette à la croissance insoutenable, comme il l’a lui-même expliqué. Une situation qui n’a toutefois rien de nouveau.

Musk craint la dette américaine

En effet, depuis des mois, voire des années, les économistes interpellent l’exécutif américain pour tenter d’enrayer la croissance de la dette, qui ne cesse de croître. Les mesures prises au moment de la crise sanitaire du COVID-19 et des différents confinements auront coûté bien plus cher que prévu, faisant exploser l’inflation. La FED américaine a alors dû s’adapter et elle aussi augmenter ses taux d’intérêt pour l’emprunt.

Mais comment remédier à cette dette ? Le prochain président américain, Donald Trump, explorerait actuellement plusieurs pistes. Certains départements, jugés comme trop dépensiers pour trop peu de résultats, pourraient être contraints de fermer leurs portes. En outre, la prochaine administration pourrait être tentée de restructurer ce qu’elle appelle “l’État profond” et les gens qui travaillent pour.

Le Bitcoin, salvateur ?

Une autre piste étudiée par le prochain président et son équipe, n’est autre que… La cryptomonnaie. En effet, Trump a annoncé à une ou deux reprises qu’il souhaitait créer une réserve nationale stratégique de Bitcoin ($BTC) pour contrer l’inflation, générer de nouveaux revenus pour l’économie américaine et devenir le leader international incontesté en matière de cryptomonnaies.