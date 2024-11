USA: Trump fait une promesse majeure après sa victoire

Donald Trump ( Photo : AP)

La lassitude des Américains face aux politiques de Joe Biden a largement profité à Donald Trump. L’inflation galopante, la crise migratoire à la frontière mexicaine et les déboires diplomatiques ont progressivement érodé la confiance des électeurs envers l’administration démocrate. Trump a su capitaliser sur ces frustrations en proposant un retour aux politiques économiques et migratoires strictes qui avaient marqué sa première présidence, séduisant notamment les classes moyennes inquiètes pour leur pouvoir d’achat et leur sécurité.

Une promesse solennelle aux familles américaines

« Je me battrai sans relâche pour vous, pour votre famille et pour votre avenir », a martelé Donald Trump devant une foule enthousiaste à West Palm Beach. Cette promesse, pierre angulaire de son discours de victoire, résonne comme un engagement personnel envers chaque foyer américain. Le républicain a juré de ne pas « se reposer tant que nous n’aurons pas bâti l’Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent« . Cette déclaration symbolise sa détermination à placer le bien-être des familles au cœur de son action présidentielle.

Un triomphe électoral historique

Le raz-de-marée électoral en faveur de Donald Trump s’est matérialisé par la conquête de bastions clés comme la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord, lui assurant 267 grands électeurs. Les projections dans les États encore en lice, notamment le Michigan, le Nevada et le Wisconsin, annoncent une victoire finale avec 315 grands électeurs. Cette performance exceptionnelle se double d’une mainmise républicaine sur le Congrès, tant au Sénat qu’à la Chambre des représentants, permettant au futur président de tenir sa promesse d’agir rapidement pour les familles américaines.

Un programme concret pour les ménages

Pour concrétiser son engagement envers les familles, Trump dévoile une série de mesures économiques ciblées. L’augmentation des droits de douane visera à protéger les emplois américains, tandis que les allègements fiscaux promis permettront d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages. Fort du soutien d’entrepreneurs influents comme Elon Musk et de figures politiques telles que Robert Kennedy Jr, le président élu compte s’appuyer sur son expérience d’homme d’affaires pour tenir sa promesse. Son premier mandat, marqué par une économie robuste et l’absence de conflits majeurs, sert de garantie à ses engagements actuels. Cette vision pragmatique, associée à des positions équilibrées sur des sujets sensibles comme l’avortement, illustre sa volonté de créer un environnement stable et prospère pour toutes les familles américaines.