Vulgarisation des lois protégeant les femmes au Bénin : Véronique Tognifodé à Sô-Ava

La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a supervisé une activité de sensibilisation et de plaidoyer dans la commune de Sô-Ava, jeudi 21 novembre 2024, sur les lois protégeant les femmes et les filles en République du Bénin. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allée soutenir et doper le moral de la plateforme juridique du projet Swedd-Bénin déployée par ses soins dans tous les arrondissements du Bénin.

Objectif, sensibiliser les populations à la base sur la compréhension des textes de lois relatifs aux violences faites aux femmes et aux filles en raison du sexe. Lesquelles violences sont, entre autres, les mariages précoces et/ou forcés, les viols, les harcèlements sxxuels.

À Sô-Ava, plus précisément dans le marché flottant de Ganvié, Véronique Tognifodé a vu une équipe déterminée et engagée face à une population attentive aux explications et aux détails. Les femmes des pirogues flottantes sur l’eau ont suivi avec attention les messages passés par l’équipe de sensibilisation. Les sages du village lacustre venus pour la circonstance ont apprécié la démarche du gouvernement qui consiste à prendre des mesures pour plus de protection des femmes et des filles, avec une vulgarisation dans une communication fluide de proximité à la base.

La ministre a été particulièrement remerciée pour son déplacement de Ganvié pour cette séance d’échanges. Elle a invité l’assistance à accompagner le gouvernement dans sa volonté de créer des conditions d’épanouissement et d’autonomisation des filles et des femmes du Bénin. La ministre a rappelé aux populations de Sô-Ava l’importance et le rôle de la femme dans le développement du pays ; ce qui justifie, selon elle, qu’elles bénéficient d’une protection soutenue de l’État. Très émues et enthousiastes, des femmes ont exprimé des préoccupations et se sont engagées à dénoncer tout auteur de ces violences à Ganvié.

Cette série de sensibilisations en cours dans les 546 arrondissements du pays depuis quelques semaines fait suite aux sessions de renforcement des capacités des acteurs des structures administratives et des organisations communautaires sur les nouveaux textes juridiques de protection des femmes et des filles sous la conduite de la Plateforme juridique du projet Swedd-Bénin entre décembre 2022 et janvier 2024. L’étape des 77 communes a été faite courant mai 2024.