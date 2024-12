Afrique: un pays veut doubler ses exportations vers les USA

Image by Pexels from Pixabay

La Côte d’Ivoire a déjà conquis une part significative du marché américain, exportant pour 1,1 milliard de dollars de produits en 2022, principalement le cacao, le caoutchouc et les huiles essentielles. Cette performance est un signe clair du potentiel commercial du pays, mais qui ne compte pas s’arrêter là. Pour renforcer cette dynamique et diversifier ses exportations, le gouvernement ivoirien, en partenariat avec les États-Unis, organise un atelier le 10 décembre 2024. Cet événement vise à mobiliser les entreprises locales et à les aider à tirer pleinement parti de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Ce programme américain offre aux pays africains un accès privilégié au marché américain, sans droits de douane, pour un large éventail de produits. Le but est d’élargir la gamme de produits exportés et d’intégrer davantage de produits à forte valeur ajoutée, tout en assurant la conformité aux standards rigoureux des États-Unis. L’atelier permettra aux entreprises ivoiriennes de mieux comprendre les exigences du marché américain, de renforcer leur compétitivité et d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires. L’objectif est de les accompagner dans leur démarche d’exportation, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée. En effet, si le cacao, le caoutchouc et les huiles essentielles ont déjà fait leurs preuves, l’idée est d’explorer de nouveaux marchés et de valoriser plutôt les produits ivoiriens.

Ce partenariat entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir une croissance économique inclusive et durable. Le programme permet aux pays d’Afrique subsaharienne d’accéder en franchise de droits à plus de 6500 produits sur le marché américain. En tirant pleinement parti de l’AGOA, la Côte d’Ivoire pourra renforcer sa position sur le marché mondial, créer de nouveaux emplois et contribuer à la diversification de son économie. Les 1,1 milliard de dollars d’exportations réalisés en 2022 sont un excellent point de départ.