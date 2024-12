Armement : vers une hausse de 53 milliards € du budget militaire de ce pays

Face à un contexte géopolitique de plus en plus tendu, marqué par des provocations nord-coréennes et des différends territoriaux avec la Chine et la Russie, le Japon poursuit la modernisation de son appareil de défense. Le gouvernement nippon a récemment validé une nouvelle hausse de son budget militaire pour l’exercice 2025, renforçant ainsi une tendance amorcée il y a plus d’une décennie.

Depuis plusieurs années, Tokyo est confronté à des menaces croissantes dans sa région. Les activités militaires nord-coréennes, notamment les essais de missiles balistiques, et les incursions régulières de la Chine dans les eaux territoriales japonaises, accentuent le besoin de vigilance. En outre, la coopération militaire sino-russe, illustrée par des patrouilles conjointes près de l’archipel nippon, ajoute à la pression sécuritaire.

Cette situation géopolitique a poussé le Japon à revoir en profondeur sa stratégie de défense. Longtemps limité par une Constitution pacifiste héritée de l’après-guerre, le pays s’efforce aujourd’hui de renforcer ses capacités militaires pour protéger ses intérêts stratégiques.

Le 27 décembre, le gouvernement japonais a validé une augmentation de 8 % des dépenses militaires dans le cadre d’un budget global de 115 500 milliards de yens (environ 706 milliards d’euros) pour l’exercice 2025. Sous réserve de l’approbation parlementaire, le ministère de la Défense bénéficiera d’une enveloppe record de 8 700 milliards de yens (53,1 milliards d’euros).

Cette augmentation s’inscrit dans un plan de long terme initié en 2021, visant à porter les dépenses militaires à 2 % du PIB. Cette évolution marque une rupture avec la politique tacite des années 1970, où le budget de défense ne dépassait pas 1 % du PIB. Le budget de 2025 met en avant deux priorités : les capacités de défense à distance et le renforcement de la défense antimissile.

Capacités de contre-attaque : Une somme de 940 milliards de yens (5,57 milliards d’euros) sera investie dans le développement et la production de missiles à longue portée. En parallèle, un projet de constellation de petits satellites, destiné à détecter et suivre des cibles, recevra 278 milliards de yens (1,7 milliard d’euros). Défense antimissile : Pour contrer les menaces balistiques, 533 milliards de yens (3,25 milliards d’euros) seront alloués à l’acquisition de deux nouveaux navires équipés du système AEGIS, ainsi qu’à des missiles intercepteurs et à un radar mobile. Modernisation de la flotte : Une enveloppe de 314,8 milliards de yens (près de 2 milliards d’euros) financera la construction de trois nouveaux destroyers de type FFM, dotés d’une automatisation avancée.

Le volet aérien du budget prévoit l’achat de 11 chasseurs F-35 pour 200 milliards de yens (1,25 milliard d’euros) et une participation de 108,7 milliards de yens (670 millions d’euros) au programme GCAP, qui développera un avion de combat de sixième génération avec le Royaume-Uni et l’Italie.En réponse au vieillissement démographique, une somme de 111 milliards de yens (680 millions d’euros) sera consacrée à la robotisation et à l’intelligence artificielle pour compenser la baisse des effectifs militaires.