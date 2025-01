Europe: réponse cinglante à Elon Musk

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Les dirigeants allemands, avec en tête le chancelier Olaf Scholz, ont vivement réagi le 31 décembre aux ingérences d’Elon Musk dans la campagne électorale allemande. Dans son allocution du Nouvel An, Scholz a fermement rappelé que ce sont les citoyens, et non les propriétaires de réseaux sociaux, qui décident du résultat des élections.

Le vice-chancelier Robert Habeck a également critiqué la stratégie de Musk, l’accusant de chercher délibérément à affaiblir l’Europe pour servir ses propres intérêts ainsi que ceux de l’extrême droite, pour laquelle il n’a que des mots positifs. Cette prise de position intervient dans un contexte où l’influence du milliardaire sur la future présidence Trump suscite une inquiétude croissante.

Une ingérence manifeste dénoncée par Olaf Scholz

Les tensions se sont intensifiées après la publication d’une tribune dans le Welt où Musk qualifie l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) de « dernière étincelle d’espoir » pour le pays. Le milliardaire a poursuivi ses interventions sur X en prédisant une « victoire épique » de l’AfD, actuellement créditée de 20,5% des intentions de vote, et en qualifiant le président allemand de « tyran antidémocratique ».

Cette situation a provoqué une réaction du président Frank-Walter Steinmeier, qui a dénoncé « l’influence extérieure » comme un danger pour la démocratie, pointant particulièrement les activités sur la plateforme X. La multiplication des interventions de Musk dans le débat politique allemand soulève des questions sur l’influence des réseaux sociaux dans les processus démocratiques.

Enjeux démocratiques très importants

Cette confrontation met en lumière les défis auxquels font face les démocraties européennes à l’ère des réseaux sociaux, particulièrement face à l’influence grandissante des grands acteurs technologiques dans le débat politique. La réponse ferme des autorités allemandes témoigne d’une volonté de préserver l’intégrité du processus démocratique face aux ingérences extérieures.