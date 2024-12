Attaques dans le nord du Bénin : Le message du général Gbaguidi aux Fsd

Fructueux Gbaguidi - photo Présidence du Bénin

Une récente attaque à Malanville, visant une position du projet Pipeline Niger-Bénin (Wapco), a coûté la vie à trois soldats et en a blessé trois autres. Le chef d’état-major général, le Général Fructueux Gbaguidi, a exhorté les Forces de défense et de sécurité (FDS) à redoubler de vigilance, rappelant l’importance des consignes strictes sur le terrain. Par le canal d’une note de service rendue publique, le 2 décembre dernier, le patron de l’armée a procédé à des rappels. Les FDS doivent se considérer en zone de combat, renforcer les patrouilles et maintenir une liaison continue avec leurs bases pour éviter de nouvelles pertes, selon ce document.

« Les derniers incidents survenus sur certaines positions de l’opération Mirodor et des postes de la Police républicaine doivent interpeller tout le personnel déployé dans la mission Wapco sur la posture de veille permanente à avoir sur toutes les positions », indique le général Fructueux Gbaguidi. « Tout militaire déployé pour la sécurisation des postes du Pipeline Wapco doit se considérer désormais comme étant au front. De ce fait, il est astreint au respect des consignes relatives à la posture (tenue et attitude de jour et de nuit), aux patrouilles ainsi que celles de la défense du poste tout en gardant la liaison permanente avec la base pour toute fins utiles », a-t-il ajouté par la suite.

Rappelons qu’au cours de ces dernières années, les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté et sont attribuées par les autorités à des combattants jihadistes du groupe Etat islamique (EI) et d’Al-Qaïda venus des pays voisins où ils prospèrent. La région frontalière avec le Burkina Faso reste la plus touchée. Selon un bilan qui remonte en avril 2023, une vingtaine d’incursions transfrontalières a été enregistrée depuis 2021. Dans le cadre de la sécurisation de ses frontières, le Bénin a déployé près de 3.000 soldats. Plusieurs milliers de soldats ont été également recrutés pour renforcer l’armée.