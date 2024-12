Bénin : Alassane Seidou fait le point des réalisations au MISP en 8 ans

Alassane Séïdou, Photo: Présidence du Bénin

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a fait le bilan des réalisations qui caractérisent son secteur jeudi 5 décembre dernier. La fusion de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, le renforcement de l’effectif des éléments de la police républicaine, la dotation des forces de l’ordre en équipements dont des moyens roulants sont entre autres des points qu’il a abordés.

Sécurité publique

Création de la Police républicaine

En 2016, à l’avènement du Gouvernement de la Rupture, la situation sécuritaire du pays était marquée par des actes de grand banditisme. L’insécurité sévissait et, même en plein Cotonou, des braquages avaient quotidiennement lieu.

Pour assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens, le Gouvernement a engagé la fusion de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, une réforme majeure que beaucoup ne croyaient pas possible, considérant que ex gendarmes et ex policiers ne pourraient pas travailler en synergie. (il y avait une sorte de mauvaise concurrence entre les deux)

Aujourd’hui, tous s’accordent pour reconnaître que ce fut une réforme utile. La Police républicaine se montre de plus en plus efficace. C’est une police au service des populations alors qu’avant, celles-ci avaient peur d’aller vers la police.

Aussi, convient-il de faire observer que cette Police a changé d’approche et est devenue plus professionnelle. Mieux, on parle de moins en moins de tracasseries policières, de rançonnement de la part des agents et on est même agréablement surpris de voir nos policiers aider les automobilistes en panne. Une attitude qui n’existait pas avant.

Dotation en moyens roulants

En 2016, il était courant d’entendre, quand on appelle un commissariat, qu’il n’y avait pas de voiture disponible ou qu’il n’y avait pas de carburant dans la voiture.

Depuis 2016, pour accroître les capacités opérationnelles, d’importants moyens roulants (deux et quatre roues) ont été acquis puis mis à la disposition des commissariats sur toute l’étendue du territoire national.

En 8 ans, le parc automobile des commissariats a presque triplé. Alors que ce parc comptait 98 voitures avant 2016, les commissariats ont été dotés entre 2016 et 2023 de 236 voitures. Sur la même période, le Gouvernement actuel a mis à la disposition de la Police Républicaine 794 motos contre un nombre insignifiant avant 2016.

L’effet de cette politique a été immédiat. Face aux SOS des populations en cas de crise ou de danger, on ne leur dit plus que la Police ne peut intervenir par manque de disponibilité de véhicule ou de carburant. Car dans le même temps, la Police a eu droit à des ressources conséquentes pour son fonctionnement et les interventions.

Dans la même veine, la CEDEAO, a classé le Bénin, après les enquêtes-menées auprès des usagers de nos routes, qu’ils soient béninois ou étrangers, comme le corridor le plus fluide de la sous-région sur la question de la libre circulation des personnes et des biens, faisant de notre pays le champion en la matière.

PERSPECTIVES : L’acquisition de centaines d’autres voitures est prévue de même que la construction de 155 commissariats pour les années à venir afin de rapprocher davantage la Police des populations et d’accroître son efficacité. In fine, chaque arrondissement aura un commissariat (déplacer perspectives ?)

Renforcement d’effectifs

Le souci de la quiétude et de la sécurité intérieure marqué par la restructuration de la Police s’est accompagné d’une politique exceptionnelle de renforcement des ressources humaines. En effet, depuis 2016, l’effectif de la police a été renforcé d’environ 3.100 nouveaux agents recrutés, formés et déployés sur le terrain afin de mieux faire face aux défis actuels et à la modernisation de la gestion de la sécurité intérieure.

A cela il faut ajouter les efforts du Gouvernement pour habiller les agents et les doter en moyens logistiques performants.

Cette politique volontariste du Gouvernement a généré des milliers d’emplois et renforcé la sécurité dans nos villes et campagnes. On parle de moins en moins de braquages sanglants en série et de crimes crapuleux non élucidés comme c’était le cas avant 2016.

PERSPECTIVES : Organiser d’autres recrutements déjà planifiés à raison de 2.000 par an jusqu’en 2026, afin que dans toutes nos communes, les populations se sentent réellement en sécurité grâce à la proximité des policiers.

Création de nouveaux commissariats

Nous avons créé une centaine de commissariats supplémentaires, soit en huit ans, un tiers de l’ensemble de ce qui existait. Mieux, nous avons prévu et planifié la création de 155 autres. Ce qui aura pour effet de couvrir de nombreux autres arrondissements en poste de police et d’y renforcer la sécurité.

A la fin, tous les arrondissements seront couverts en commissariat.

En matière de protection civile

Depuis 2016, nous avons acquis plusieurs équipements (pick-up, ambulances) et avons commandé des camions citernes dont la livraison est imminente. Ils serviront à renforcer les moyens logistiques des sapeurs-pompiers.

Dans le même temps, une bonne trentaine de barques motorisées a été acquise pour les communes dotées d’embarcadères, contre 3 qui existaient en tout en 2016.

De plus, 10 nouveaux centres de secours ont été créés en 8 huit ans pour compléter les 15 qui existaient et 5 autres seront créés encore d’ici là.

En termes de perspectives, il est prévu l’acquisition de 40 autres barques motorisées. Ce qui va permettre de couvrir toutes les localités à risque d’inondation.

Gestion intégrée des espaces frontaliers

Le Gouvernement s’est également investi dans le renforcement de la défense de l’intégrité du territoire national et la sécurisation des espaces frontaliers.

L’effort pour protéger nos concitoyens vivant dans ces zones s’est accru. Ainsi, nous avons déjà construit de 2016 à 2023, 13 nouveaux commissariats frontaliers et nous avons lancé récemment la construction d’une dizaine d’autres.Cela permet un meilleur maillage sécuritaire et une amélioration des conditions de vie et de travail de nos FDS dans des localités considérées comme difficiles où les agents n’aiment pas aller servir.

Dans cette même logique, 125 infrastructures socio-communautaires (modules de salles de classe, forages, etc.) ont été construites dans les zones frontières, soit 150% de ce qui existait sur l’ensemble du territoire national en 2016.

Dans ce même cadre, des matériels de transformation agricole ont été fournis aux groupements de femmes des zones frontalières.

PERSPECTIVES : Cette attention soutenue pour les zones frontalières, nous allons la maintenir et l’amplifier d’année en année pour que nos concitoyens qui y vivent se sentent totalement appartenir à la communauté nationale.