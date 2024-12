Bénin : Dispersion d’une rencontre des militants du Parti « Les Démocrates »

Logo du parti "Les Démocrates"

Le dimanche 1er décembre 2024, la police républicaine est intervenue pour empêcher la tenue d’une réunion du Parti « Les Démocrates » avec ses militants à Ouénou, dans la commune de N’Dali. Initialement prévue à la maison des jeunes de Ouénou, la rencontre a été interrompue par les forces de l’ordre, qui se sont également rendues au domicile privé où elle avait été délocalisée.

Selon le communiqué du parti, ces actions des forces de l’ordre constituent une atteinte aux droits des militants. Le texte cite l’article 19 de la Constitution béninoise, rappelant les obligations légales des agents de l’État en matière de respect des droits de l’homme et des libertés publiques.

Publicité

Le Parti « Les Démocrates » annonce avoir engagé des démarches pour que les juridictions compétentes soient saisies à propos de ces événements. Le Conseil juridique du parti travaille déjà à la constitution des dossiers nécessaires pour traduire le Commissaire de police de Ouénou et les autres personnes impliquées devant la justice.

Par ailleurs, une délégation de responsables du parti prévoit de se rendre à N’Dali pour rencontrer le maire et le Commissaire de police. Cette démarche vise également à solliciter une rencontre avec le Directeur Général de la Police Républicaine afin d’aborder les incidents signalés. Le communiqué conclut en appelant les militants et militantes du parti à maintenir leur engagement et leur unité face à ces événements.